Lähes miljardi dollaria palanut NHL-tähtiin – kaksi suomalaista listalla, jolla harva haluaa olla: ”Voi, miten Sami Vatasen osakkeet ovat laskeneet”

Usea nimekäs NHL-pelaaja odottaa yhä uutta sopimusta. Joukossa ovat mm. Tuukka Rask ja Sami Vatanen.

NHL:ssä uuden kauden alku on aina raivokas. Kausi ei ala, kun kiekko putoaa uudelleen jäähän, vaan jo silloin kun edellinen on ohi, ja seuraavan kauden joukkueita aletaan rakentaa.

Varaustilaisuutta seuraa vapaiden agenttien värväys, ja se on poikkeuksetta kuumeista aikaa muutaman päivän ajan.

243 pelaajaa on solminut uuden pelaajasopimuksen, ja rahaa on liikkunut ja liikkuu tämän kesän kontrahtien seurauksena lähes miljardi dollaria: 988 121 625 tarkalleen – yli 840 miljoonaa euroa.

Kaikilla sopimuksettomilla pelaajilla ei kuitenkaan vielä uutta lappua ole. Osalle ei tulekaan, vaan pelipaikka on etsittävä muualta, tai ura päätettävä.

Kanadalainen Sportsnet listasi viikonloppuna mielestään 10 nimekkäintä yhä vapaana liikkuvaa pelaajaa. Joukossa on kaksi suomalaista: Tuukka Rask ja Sami Vatanen.

Rask on koko listan ykkösnimi, eikä syyttä. 34-vuotias maalivahti on yhä liigan eliittiä. Alla on taas kerran vankka kausi. Uusi kausi alkaa tosin jälkijunassa, koska hän sanoi kesäkuussa kärsineensä kauden aikana kärsineensä lonkan rustorenkaan repeämästä. Hän kertoi aikovansa leikkaukseen. Se pitää hänet sivussa todennäköisesti alkuvuoteen saakka.

Rask on myös sanonut aiemmin, ettei halua pelata muualla kuin Bostonissa.

– En aio pelata missään muualla kuin Bruinsissa. Tämä on kotimme, meillä on kolme lasta, jotka käyvät täällä koulua ja ystäväpiirimme on täällä. En näe mitään syytä lähteä mihinkään muualle, etenkään nyt kun edessä on viiden–kuuden kuukauden toipumisaika, Rask sanoi tuolloin.

Tuukka Rask pelasi hyvän kauden Bostonin maalilla.

”Boston tai ei mitään” -strategian lopputulos ei ole vielä tiedossa. Tällä hetkellä seuralla on NHL:n palkkakattoa seuraavan Capfriendly-sivuston mukaan käytettävissä miljoona dollaria. Rask tienasi viime kaudella 6,5 miljoonaa dollaria, ja hänen sopimuksensa rasitti Bostonin palkkakattoa 7 miljoonan taalan edestä.

Toinen listan suomalainen ei ole yhtä valikoiva, mutta toistaiseksi muut seurat ovat olleet valikoivia hänen suhteensa.

Vatanen pelasi viime kauden kahden miljoonan dollarin sopimnuksella New Jerseyssä ja Dallasissa. 30-vuotias ei ole yhtä haluttu siirtomarkkinoilla kuin oli vielä joitain vuosia sitten.

– Voi, miten Vatasen osakkeet ovat laskeneet sitten hänen aikojensa Anaheimissa. Oikeakätisellä puolustajalla on vielä annettavaa hyökkäyspäässä ja hän voisi olla tehokas kolmannen puolustajaparin minuuteilla, Sportsnetin toimittaja Luke Fox analysoi.

Samalla Fox arvioi, että Vatanen on jo rightilta ampumisen vuoksi haluttu pelaaja.