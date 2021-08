Jukka Jalonen lähetti ytimekkään viestin Rasmus Ristolaiselle – ”Pallo on seuraavaksi hänellä”

Rasmus Ristolainen joutui ulkokaarelle Leijonissa. Päävalmentaja Jukka Jalonen perustelee ”harvinaista” ja ”kovaa” päätöstä.

Vastaavanlaista kattausta samassa paikassa ei ole nähty pitkään aikaan Suomen kamaralla.

Leijonien valmennusjohdon järjestämä tapaaminen keskiviikkona Hämeenlinnassa keräsi kokoon suomalaisten NHL-pelaajien kerman.

Tapaaminen oli samalla hyvä otanta siitä, miten laajasta ja laadukkaasta pelaajalaarista Jukka Jalosen johtama valmennusjohto pääsee valitsemaan ensi talven olympiajoukkueen – jos NHL-pelaajat ovat mukana.

– Meillä on todella paljon hyviä pelaajia. Jos kaikki ovat terveinä, todella hyviä pelaajia jää myös pois lopullisesta joukkueesta, mutta näin se menee. Kaikki tietävät pelin hengen, Jalonen kertoi Ilta-Sanomille keskiviikkona.

– Lopulta se on meille vain hyvä asia, että voimme valita sellaisia pelaajia, joilla peli sillä hetkellä kulkee ja ovat osoittaneet mahtuvansa joukkueeseen.

Kesätapaaminen oli lähtölaukaus ensi talven Pekingin olympiaturnaukseen, jossa saatetaan nähdä NHL-pelaajia kahdeksan vuoden tauon jälkeen.

Jalonen itse on kerran aiemmin valmentanut Leijonia olympialaisissa. Hän oli puikoissa Vancouverin kisoissa vuonna 2010.

Nyt Jalosella on johdettavanaan tähtiloistoa pursuava uusi pelaajapolvi, jota tähdittävät Aleksander Barkovin, Mikko Rantasen, Sebastian Ahon ja Miro Heiskasen tasoiset kärkipelaajat.

Jalonen palasi Leijonien päävalmentajaksi kaudeksi 2018–19. Jalonen teki heti MM-kullan jälkeen syksyllä 2019 jatkosopimuksen, joka takasi, että Jalonen luotsaa Leijonia myös Pekingissä.

– Totta kai tiesin, että olympialaiset ovat tulossa ja toivottavasti NHL-pelaajat ovat siellä mukana, mutta ei se ollut määräävä tekijä, miksi olen halunnut jatkaa, sanoi Jalonen, joka teki tänä kesänä 1+1-mallisen jatkosopimuksen, joka sisältää option kaudesta 2023–24.

– Olen koko ajan arvostanut MM-kisoja erittäin paljon. Ne ovat todella kovat karkelot. Meilläkin on täällä kolmisenkymmentä pelaajaa, jotka ovat pelanneet MM-kisoissa. He tietävät pelin hengen siellä ja sen, miten vaikeaa on voittaa mestaruuksia. Jos joku muu väheksyy sitä, niin emme voi sille mitään.

– Olympiaturnaus on vähän kuin kirsikka kakun päällä. Se on spesiaalijuttu ja pelaajille todella kova juttu. Sen näkee siitä, miten innokkaina kaikki ovat täällä. Tällaista porukkaa ei saa kasaan kuin joka neljäs vuosi. Kun on tämmöinen tilaisuus, niin kaikki tietävät, että täällä kannattaa olla, Jalonen kertoi.

Vanajanlinnaan oli kutsuttu yhteensä 44 suomalaispelaajaa.

Yhden pelaajan puuttuminen niin sanotulta pitkältä listalta on puhuttanut.

Leijonien valmennuksen ja johtoryhmän yhteisellä päätöksellä yli 500 NHL-ottelun puolustaja Rasmus Ristolainen, 26, ei saanut kutsua tilaisuuteen.

– Nämä ovat harvinaisia ja kovia päätöksiä, mutta olimme puhuneet asiasta jo pidempään johtoryhmän kanssa. Se oli hyvin selkeä ratkaisu meiltä, eikä soraääniä kuulunut sen suhteen, Jalonen perusteli.

Syyt Ristolaisen kutsumatta jättämiselle ovat Jalosen mukaan yksinkertaiset.

– Häntä on monta kertaa pyydetty mukaan kevään MM-kisoihin, eikä hän ole tullut. Ajattelimme, että no, tähän ensimmäiseen tapahtumaan häntä ei pyydetä.

– Mitä se jälkeen tapahtuu, niin aika näyttää. Miten pelaaja suhtautuu tähän tilanteeseen ja asiaan? Jos hän suhtautuu tähän sillä tavalla positiivisesti, että haluaa taistella paikasta kisoihin, niin se paikka on mahdollista saada. Sitten pitää vain pelata hyvin jääkiekkoa, ei se sen kummempaa ole, Jalonen kertoi.

Keskiviikon tilaisuus on ainoa yhteinen maajoukkuetapahtuma, jossa NHL-pelaajat ovat mukana ennen Pekingin olympiaturnausta.

Miten Ristolainen voi osoittaa sitoutumisensa maajoukkuetta kohtaan ja vakuuttaa Leijonien johdon siitä, että hänet kannattaa valita olympiajoukkueeseen?

– Kyllä se riittää, kun näemme hänet seuraavan kerran. Silloin näen sen, että haluaako hän olla mukana vai ei. Tuleeko se täältä vai ei, Jalonen sanoi ja läimäytti oikealla nyrkillään rintakehäänsä.

– Pyrimme näkemään ”Rassen” Pohjois-Amerikassa. Pallo on seuraavaksi hänellä eli haluaako hän ylipäätään nähdä meitä (Jalosta ja GM Jere Lehtistä). Sitä ei vielä tiedetä. Toivottavasti haluaa ja käymme casen läpi.

Ristolaisen poisjäänti on puhuttanut tiettyjä pelaajia kulisseissa. Näetkö, että tästä voi tulla jonkinlainen häiriötekijä olympiaprojektia varten?

– Kaikkihan on mahdollista. Jos olisimme ajatelleet, että kun teemme näin ja sen takia emme pärjää kisoissa, niin sitten emme olisi tehneet näin.

Jalosella on aiemminkin urallaan ollut epäilyksensä joidenkin pelaajien sitoutumisen suhteen, kun hän on rakennellut maajoukkuetta arvokisoihin.

Talvella 2015 Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta valmentanut Jalonen puntaroi pitkään, kannattaako AHL:ssä Toronto Marliesissa pelannutta Kasperi Kapasta valita lopulliseen MM-joukkueeseen.

Ratkaisevaksi hetkeksi muodostui kahdenkeskinen tapaaminen joulukuussa 2015 Torontossa. Tapaamisen jälkeen Jalonen oli valintansa tehnyt.

– Se oli yksi tapaus. Silloin ”Kassu” ratkaisi lopulta meille mestaruuden, myhäili Jalonen.

– Meillä on omat syymme, miksi teemme näitä ratkaisuja, joita jotkut eivät ymmärrä tai ihmettelevät. Kaikissa ratkaisuissa on aina joku clue, ei näitä hatusta vedetä, Jalonen vakuutti.