NHL-tähti Kasperi Kapasella riehakkaat 25-vuotissynttärit – painii videolla ilman paitaa Popedan tahtiin

Kasperi Kapanen julkaisi Instagramissa otteita 25-vuotissyntymäpäiviltään.

NHL-jääkiekkoilja Kasperi Kapanen täytti perjantaina vuosia. 25-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin Suomen suvessa asiaankuuluvin menoin.

Kuopiolaislähtöinen Kapanen julkaisi Instagram-tilillään lauantaina vauhdikkaan kollaasin juhlahumusta. Hän kiitti kuvatekstissä kaikkia onnittelijoita.

– Olen onnekas, kun minulla on näin mahtavia kavereita ja perheenjäseniä. Mennyt vuosi on ollut upea – ja seuraava on toivottavasti vielä parempi. Tässä muutama timantti eilisillalta – toivottavasti nauratte yhtä paljon kuin minä, Kapanen kirjoittaa.

Pidot vaikuttavat olleen, kuten Kapanenkin vihjaa, vauhdikkaat. Päivityksen perusteella suusta on hulahtanut alas ainakin lohikeittoa ja saaristolaisleipää.

Kapanen painii yhdellä päivitykseen lisätyistä videoista ilman paitaa aamuyön hämärissä. Välienselvittely on ankaran tasainen, vaikka NHL-kiekkoilija saakin lopussa ärhäkän otteen vastustajansa jalasta. Yöllistä poikapainia siivittää Popedan klassikkokappale Aino.

Voit katsoa painivideon ja muita juhlaklippejä painamalla upotuksessa olevaa nuolta.

Kapanen siirtyi viime kaudeksi Toronto Maple Leafsista Yhdysvaltain puolelle Pittsburgh Penguisiin. KalPan kasvatti tehtaili mukavat 30 (11+19) tehopistettä 40 ottelussa. Kuudessa playoffpelissä syntyi tehot 1+2.

Tuulennopean laitahyökkääjän kolmivuotinen ja noin kahdeksan miljoonan euron arvoinen sopimus umpeutuu ensi kesänä.