Pikkuleijonien valmentaja lataa näkemyksensä: näin suomalaiset pärjäävät NHL-draftissa

Kärppien Aatu Rätyllä ja Samu Tuomaalalla on suomalaisista parhaat mahdollisuudet ykköskierroksen valinnoiksi.

Jääkiekon NHL:n tämänvuotisesta varaustilaisuudesta eli draftista ei ole suomalaisittain odotettavissa sitä kirkkainta tähtiloistoa, mutta tasaisia varaussijoituksia suomalaisnuorilta voi odottaa. Kiekkovalmentaja Petri Karjalaisen mukaan ensi viikonlopun draftissa saatetaan nähdä viime vuoden tavoin yllätyksiä, sillä koronapandemian varjossa pelattu kausi tuo epävarmuutta varaustilaisuuteen.

– Skoutit ovat soitelleet todella paljon. Kausi on asettanut paljon kysymysmerkkejä, joten pelaajia on vaikeaa verrata. On esimerkiksi paljon kanadalaispelaajia, jotka eivät olet pelanneet viime kaudella lähes ollenkaan. Saavatko eurooppalaiset siitä jotain etua, että he ovat pelanneet enemmän? pohtii Karjalainen.

Karjalainen tuntee etenkin Suomen 2003 syntyneet pelaajat erinomaisesti, sillä hän työskenteli viime kaudella alle 18-vuotiaiden nuorten eli Pikkuleijonien päävalmentajana.

Suomalaispelaajista ykkösvalinta kohdistuu todennäköisesti Kärppien hyökkääjään Aatu Rätyyn, joka oli vielä vuosi sitten varauspolvensa kärkinimiä. Viime kausi oli kuitenkin Rädylle haastava, eikä hän päässyt Antti Pennasen valmentamaan alle 20-vuotiaiden MM-joukkueeseen.

– Eiköhän Räty ykköskierroksella mene. Se (ykköskierroksen varaus) olisi Suomi-kiekolle hieno asia, kuten aina, Karjalainen sanoo.

Kanadalaisen TSN:n konkaritoimittajan Bob McKenzien tekemissä varausarvioissa Räty on sijoitettu 28:nneksi. Toinen Kärppä-hyökkääjä Samu Tuomaala on McKenzien mukaan myös tyrkyllä ykköskierrokselle sijalla 30.

Tuomaala oli Pikkuleijonien ykköspistemies tehoin 5+6=11, kun Suomi sijoittui viime keväänä neljänneksi Texasin MM-jäillä.

– Hän elää ja hengittää maaleista ja on lisäksi hyvä luistelija, Karjalainen summaa ytimekkäästi.

Toiselle kierrokselle McKenzie povaa keskushyökkääjän paikalla pelaavia Samuel Heleniusta, Samu Salmista ja Oliver Kapasta sekä puolustaja Aleksi Heimosalmea.

Karjalainen uskoo, että kaksimetrinen Helenius voidaan varata nopeasti. Toisen polven kiekkoilija erottui kentällä edukseen alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa vuodenvaihteessa.

– Täytyy muistaa, että pelaaja tarvitsee käytännössä vain yhden seuran, joka huomaa esimerkiksi jonkin erityisominaisuuden, Karjalainen muistuttaa.

Jokerien alle 20-vuotiaissa pelaava Salminen iski alle 18-vuotiaiden MM-jäillä peräti seitsemän maalia Suomen kapteenina ja ykkössentterinä. Savon maineikkaaseen kiekkosukuun kuuluvan Kapasen kisat olivat vaisut, mutta Karjalaisen mukaan nuorukaisella on mainiot työkalut tehdä kelpo ura.

– Oliver on päämäärätietoinen, hyvä urheilija. Monet osa-alueet ovat hyvällä mallilla, Karjalainen kuvailee ex-maalivahti Kimmo Kapasen poikaa.

– Samu on kehittynyt paljon kahden suunnan vastuullisessa pelaamisessa. Hänellä on 190-senttisenä pelaajana apunaan pitkät raajat ja paljon taitoa. Ei varmaan ole määritelty sitä, miten hyväksi pelaajaksi hän voikaan kehittyä.

Samu Tuomaala saatetaan varata avauskierroksella.

Pikkuleijonien puolustuksen johtajana toiminut Heimosalmi nosti Karjalaisen mielestä varausosakkeitaan eniten kevään MM-kisoissa. Ässien alle 20-vuotiaissa viime kauden pelannut puolustaja teki kisoissa kahdeksan pistettä.

MM-puolustajista varattavia ovat myös esimerkiksi Pelicansin Topias Vilén ja JYPin Aleksi Malinen, jotka saivat jo viime kaudella runsaasti vastuuta SM-liiga-joukkueissaan.

– "Heimo" pelasi koko kauden A:ssa isossa roolissa, kehittyi pelaajana ja pelasi vastuullisessa roolissa. Vilénin ja Malisen kohdalla näkyy se, miten nuoresta pojasta kasvaa nuori mies. Se kasvattaa henkisesti paljon, että on käytännössä koko kauden liigamiehistön mukana, Karjalainen painottaa.

McKenzie ennakoi Viléniä ja Malista kolmoskierrokselle, kuten myös Kärppien koneistosta tulevaa ja Pikkuleijonissa onnistunutta hyökkääjää Ville Koivusta.

Viime vuoden draftissa varattiin 17 suomalaisnimeä seitsemän kierroksen aikana. Anton Lundell varattiin 12. pelaajana, ja toisen kierroksen varauksen saivat Roby Järventie, Joel Blomqvist ja Roni Hirvonen.

Varaustilaisuuden kärkinimeksi povataan Kanadan paidassa aikuisten MM-kultaa juhlinutta puolustajaa Owen Poweria. Kärkipäähän on ennakoitu myös esimerkiksi ruotsalaisia Simon Edvinssonia ja William Eklundia sekä yhdysvaltalaisia Matthew Beniersiä ja Luke Hughesia, joka on NHL:n kärkipään varausten Quinn ja Jack Hughesin pikkuveli.

Tilaisuus järjestetään viime syksyn draftin tavoin etäyhteyksin. Ensimmäinen varauskierros järjestetään Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä, ja loput varaukset käytetään lauantai-iltana.

Buffalo Sabresilla on draftin ykkösvaraus. Laajennusjoukkue Seattle Kraken varaa toisena ja Anaheim Ducks kolmantena.