Katso tästä NHL:n tulokasjoukkueen Seattle Krakenin pelaajat – mukaan otettiin vain yksi suomalainen

Seattle Kraken valitsi NHL:n muilta joukkueilta kolme maalivahtia, 12 puolustajaa ja 15 hyökkääjää.

Jääkiekkofanien pitkä odotus palkittiin torstain vastaisena yönä, kun NHL:n laajennusjoukkue Seattle Kraken julkaisi joukkueensa.

Seattle valitsi laajennusdraftissa yhden pelaajan kustakin NHL:n joukkueesta. Neljä vuotta sitten laajennusjoukkueena mukaan tullut Vegas Golden Knights oli ainoa, jonka ei tarvinnut luovuttaa pelaajaa Seattlelle. Tulokasjoukkue varasi kolme maalivahtia, 12 puolustajaa ja 15 hyökkääjää.

Suomalaisia valittiin vain yksi: Colorado Avalanchesta varattu Joonas Donskoi. Kokoonpanon meritoituneimpia pelaajia ovat Calgary Flamesissa koko NHL-uransa kiekkoillut Mark Giordano, New York Islandersista valittu Jordan Eberle ja Tampa Bayssa kahta perättäistä mestaruutta juhlinut Yanni Gourde.

Seattlen varaamien pelaajien keski-ikä on 26,2 vuotta. NHL:n runkosarjaotteluita rosterilla on yhteensä 6 264, joissa on syntynyt tehot 960+1 560.

Seattlelaisten pelaajisto muuttunee rutkasti ennen NHL-kauden alkua pelaajakauppojen ja sopimuksettomien pelaajien kiinnittämisten jälkeen. Esimerkiksi Vegasin laajennusdraftissa varaamista pelaajista kymmenen ei koskaan edes pelannut joukkueessa, ja viisi pelasi alle 60 ottelua.

TSN julkaisi Instagramissa kuvan, jossa se vertasi Seattlen ja Vegasin neljän vuoden takaisen joukkueen valintoja.

Kraken varaa numerolla kaksi tulevan viikonlopun nuorten pelaajien draft-tilaisuudessa.