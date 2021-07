Miro Heiskasen jättisopimuksesta herui uutta tietoa – toimittaja heittää vettä kiukaalle: ”Eikö joku muka tiennyt”

Miro Heiskanen sai todennäköisesti elämänsä toistaiseksi arvokkaimman syntymäpäivälahjan.

Suomalaispuolustaja Miro Heiskanen solmi lauantaina peräti kahdeksanvuotisen ja 67,6 miljoonan dollarin eli noin 57,6 miljoonan euron arvoisen jatkosopimuksen NHL-seura Dallas Starsin kanssa.

Se oli mukava ja todennäköisesti toistaiseksi arvokkain syntymäpäivälahja sunnuntaina 22 vuotta täyttäneelle Heiskaselle.

Myös Dallas Stars twiittasi eilisen olleen Heiskaselle ”melko hyvä päivä”.

The Athletic -lehti on kertonut lisätietoja Heiskasen sopimuksesta. Ensimmäisellä sopimuskaudella Heiskanen ansaitsee kahdeksan miljoonaa dollaria. Sopimuksen allekirjoitusbonus on kolme miljoonaa dollaria, jonka lisäksi Heiskaselle maksetaan tulevasta kaudesta viisi miljoonaa dollaria. Tulevien kausien dollaripinot ovat 7, 10, 11,11, 9, 8 ja 6,6 miljoonan kokoiset.

Starsin GM Jim Nill kertoi The Athleticille, että Heiskanen nimenomaan halusi erittäin pitkän sopimuksen.

– Miro haluaa olla täällä pitkään. Mietimme eri skenaarioita; tarjoaisimmeko hänelle kolmen, kuuden vai kahdeksan vuoden sopimusta. Miro ja hänen edustajansa tekivät hyvin selväksi, että he suosivat kahdeksan vuoden sopimusta, Nill kertoi.

– Hän haluaa olla Dallasissa koko uransa. Dallas on hänen kotinsa, hän rakastaa joukkuetta ja haluaa vain pelata jääkiekkoa. Hän halusi vain tietää, että hän saa ansaitsemansa palkan, Nill jatkoi.

The Athleticin toimittaja Thomas Drance ylisti Twitterissä Heiskasta lähes täydelliseksi puolustajaksi.

– En ollut tajunnutkaan, että on olemassa jääkiekkofaneja, jotka eivät tienneet, että Miro Heiskanen on käytännössä täydellinen puolustaja, Drance irvaili harvoille Heiskasen sopimuksen palkkasumman kyseenalaistaneille jääkiekon seuraajille.

Kahdeksan kautta Starsissa pelannut hyökkääjä Tyler Seguin puolestaan sanoi, että Heiskasen sopimuksessa molemmat osapuolet voittavat.

– Tämä on todellinen win-win-sopimus kaikille. Olen todella innoissani, että meillä on tuon kaliiperin pelaaja lukittuna kahdeksaksi vuodeksi, Seguin kertoi The Athleticille.

Heiskanen on pelannut kolmen kauden aikana Starsissa 205 runkosarjan ottelua komeilla tehoilla 28+67=95 sekä 40 pudotuspeliä lähes häkellyttävällä saldolla 8+22=30.