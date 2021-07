NHL-maalivahti Matiss Kivlenieksin, 24, kuolemasta uutta tietoa – hätäpuheluiden sisältöä vuosi julkisuuteen

Matiss Kivlenieks menehtyi traagisesti 24-vuoden iässä. Hän oli ollut viettämässä Columbus Blue Jacketsin maalivahtivalmentajan tyttären häitä.

Jääkiekkomaailmaa kohtasi maanantaina valtava järkytys, kun tuli tieto Columbus Blue Jacketsin latvialaisen maalivahdin Matiss Kivlenieks kuolemasta.

Kivlenieks oli vain 24-vuotias. Hänen kerrottiin ensin kuolleen tapaturmaisesti liukastumalla ja lyömällä päänsä betoniin. Myöhemmin kerrottiin, että kuolinsyy oli rintaan osunut ilotulite.

AP:n jääkiekkotoimittajan Stephen Whynon twiitin mukaan Blue Jacketsin urheilutoimenjohtaja John Davidson on vahvistanut, että Kivlenieks menehtyi ilotulitteeseen liittyvässä onnettomuudessa

Yhdysvalloissa juhlittiin sunnuntaina itsenäisyyspäivää, ja ilotulitteet ovat perinteinen osa juhlallisuuksia.

Urheilumedia The Athletic kertoo, että Kivlenieks oli juhlimassa itsenäisyyspäivää Columbus Blue Jacketsin maalivahtivalmentajan Manny Legacen luona Michiganissa. Aiemmin päivällä oli vietetty Legacen Sabrina-tyttären häitä.

Kivlenieksin vuosia tuntenut Legace ei ole kommentoinut tragediaa julkisesti.

– Heitä (juhlissa olleita) pidetään myös potentiaalisina silminnäkijöinä. Poliisilla on käynnissä tutkimukset. Kyseessä on koko ajan kehittyvä tapaus, paikallisen Novin pelastuslaitoksen päällikkö Jeff Johnson kommentoi The Athleticille.

Sivuston mukaan Legacen kodin takapihalla on suuri uima-allas ja noin 5–6 henkilön poreallas. Kivlenieksin on kerrottu istuneen porealtaassa kun ilotulite osui häntä rintaan.

– Hänen rinnassaan oli näkyviä vammoja, kuolinsyytutkija Jeffrey Collins on kertonut The Athleticin mukaan.

Pelaaja sai vammoja myös sydämeensä ja keuhkoihinsa. The Athleticin mukaan hänen epäillään kuolleen sekunneissa.

Novin poliisi sai onnettomuuspaikalta kolme hätäpuhelua. Ensimmäinen tuli paikallista aikaa kello 22.12 sunnuntaina. Siinä nainen kertoo, että on tapahtunut ilotuliteonnettomuus. Toisessa mahdollisesti sama nainen kertoo, että ilotulite on osunut henkilöön.

– Voitteko tulla heti? Hän hengittää. Meillä on täällä sairaanhoitaja. Hän hengittää, mutta ei voi hyvin, The Athletic kertoo toisen hätäpuhelun sisällöstä.

Kolmannen hätäpuhelun soittaja oli ilmeisesti eri henkilö. Tässä puhelussa todettiin, että ilotulitteesta osuman saanut ”oli alkanut kouristella”.

Kivlenieksin kerrotaan ennen viikonlopun viettoon lähtemistään iloineen siitä, että hän pääsi kokemaan itsenäisyyspäivän Yhdysvalloissa.