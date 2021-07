24-vuotiaan NHL-maalivahdin tapaturmainen kuolema järkyttää – joukkuekaveri Patrik Laine julkaisi muistopäivityksen

Matiss Kivlenieksin menehtyi maanantaina vastaisena yönä.

NHL-joukkue Columbus Blue Jacketsin maalivahdin Matiss Kivlenieksin, 24, kuolema on järkyttynyt jääkiekkoilevaa maailmaa. Hän menehtyi tapaturmaisesti maanantain vastaisena yönä.

Ruumiinavaus paljasti, että latvialainen kuoli rintaan tulleen vamman takia, jonka aiheutti ilotulite. The Athleticin mukaan Kivlenieks oli paennut porealtaasta virheellisesti toimineiden ilotulitteiden takia.

Lukuisat NHL-pelaajat ja kiekkovaikuttajat ovat julkaisseet tunteikkaita viestejä latvialaisvahdin muistoksi. Kivlenieksin joukkuetoveri Patrik Laine julkaisi tiistaina oman surunvalittelunsa Instagramissa.

– Lepää rauhassa veli, Laine oli kirjoittanut kuvan yhteyteen.

Columbuksen pitkäaikainen kapteeni, talvella Torontoon kaupattu Nick Foligno purki tuntojaan tunteikkaassa kirjoituksessa maanantaina.

– Kaikki kauniit kunnianosoitukset vain kertovat, miten mukava tyyppi hän oli. Tämä oli traaginen menetys kaikille hänet tunteneille, ja rukoilen hänen perheensä puolesta. Taivaaseen matkasi pahuksen hieno maalivahti ja vielä hienompi ihminen, Foligno kirjoitti Twitterissä.

Blue Jacketsin organisaatiossa neljä kautta pelannut Nathan Gerbe julkaisi maanantaina kuvan, jossa on Kivlenieks, Gerbe itse ja hänen poikansa.

– Sanoja on nyt vaikeaa löytää. Kun pukee saman pelipaidan ylleen, silloin on samaa perhettä ikuisesti. Kun poikani pelaavat Kivi ”the kidinä” maalissa, sillä on vielä isompi merkitys, Gerbe twiittasi.

Kivlenieks ehti pelata kahdeksan NHL-ottelua. Hän edusti Latviaa kevään MM-turnauksessa.