Leo Komarov koki taas raskaan pettymyksen – tulevaisuus auki: ”Katsotaan, mikä on homman nimi”

Leo Komarov saapui NHL-kauden päätyttyä Suomeen kesänviettoon.

New York Islanders ja joukkueen suomalaissoturi Leo Komarov pääsivät toista vuotta putkeen lähelle Stanley Cupia, mutta jälleen Tampa Bay vei karkin nenän edestä.

Toisessa peräkkäisessä Stanley Cupissa vahvasti kiinni oleva Tampa Bay nitisti sitkeän Islandersin välieräsarjan seitsemännessä ottelussa.

– Iso pettymys se oli. Nuo ovat hyviä kokemuksia, mutta taas toisaalta, olimme samassa samassa tilanteessa viime vuonna, lauantaina Helsingin Kalastajatorpalla Bermuda-tennisturnaukseen osallistunut Komarov pohti.

– Mutta tämä on jääkiekkoa. Seiskapeli on aina vaikea.

Islanders taipui välierässä Tampa Baylle äärimmäisen niukasti. Nyt Tampa on marssimassa Stanley Cupiin.

Islanders on noussut viime vuosina NHL:n pohjamudista aivan huipun tuntumaan.

Joukkueen menestys henkilöityy vahvasti etenkin päävalmentaja Barry Trotziin, 58.

– Hän on vanhan liiton miehiä ja tosi tarkka kaikessa. Jokainen juttu käydään tarkasti läpi ja niin, että jokainen varmasti tietää ja ymmärtää. Se on varmasti isoin juttu hänessä, että kaikki pienet asiat tehdään tarkasti, Komarov kertoo.

– Homma on toiminut. Olemme menneet aina vaikeimman kautta.

Komarov on edustanut Islandersia kolmen kauden ajan. Hänen rahakasta sopimustaan on jäljellä vielä yksi kausi.

Komarovin tulevaisuus Islandersissa ei kuitenkaan ole kiveen hakattu, sillä monien muiden tavoin joukkue on ahtaalla palkkakattonsa kanssa, ja jostakin pitää repiä säästöjä.

Komarov on itsekin mietteliäs asian suhteen.

– Vaikeahan tulevasta on sanoa, kun palkkakatto on, mikä on.

– Sillä mielellä olen, että sopimus on. Katsotaan, mikä on homman nimi.

Komarov jakoi nimikirjoituksia Kalastajatorpalla.

34-vuotiaana Komarov ei ole enää jääkiekkoympyröissä nuori mies. Vielä hän ei ole sen tarkemmin suunnitellut, kuinka kauan aikoo vielä pelata.

– Niin kauan kuin kroppa kestää. Mitä vanhemmaksi tulee, kestää aina vähän pidempään saada kolhut kuntoon.

– Katsotaan kesän aikana, miten treenit alkavat sujua ja missä kunnossa olen.

Komarov saapui Suomeen perjantaina. Kesää hän aikoo viettää pääkaupunkiseudulla ja vaimonsa kotiseudulla Porissa.

Kahden pienen pojan isänä Komarov viettää kaukalon ulkopuolella hektistä perhearkea.

– On ollut ihan kivaa. Neljä kuukautta olin yksin kauden aikana, se oli vähän raskasta.

– Nyt on kiva, kun lapset ovat mukana. Pääsen nauttimaan vähän muustakin, Komarov sanoo.