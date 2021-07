Montreal kyykkäsi karusti kotonaan – Tampa Bay marssii taas kohti Stanley Cupia

Tampa Bay Lightning on enää voiton päässä toisesta peräkkäisestä Stanley Cupista.

NHL:n finaalisarja uhkaa lässähtää lyhyeksi ylikävelyksi. Varhain lauantaiaamuna suursuosikki Tampa Bay Lightning siirtyi voitoissa jo 3–0-johtoon.

Montreal Canadiens ei kyennyt venymään voittoon sarjan ensimmäisessä kotiottelussaan, vaan Tampan voittolukemat olivat 6–3.

Tampalla on ensimmäinen tilaisuus ratkaista toinen peräkkäinen Stanley Cup varhain tiistaiaamuna Montrealissa pelattavassa neljännessä finaalissa.

Montreal on nyt pahassa sillassa. NHL:n historiassa 0–3-tilanteesta pudotuspelisarjan voittoon on noustu vain neljä kertaa. Finaaleissa tämä ihme on nähty yhden kerran, vuonna 1942, kun Toronto pystyi siihen Detroitia vastaan.

Montreal kyykkäsi kolmannessa finaaliottelussa kohtalokkaasti heti ensi minuuteilla.

Jan Rutta laukoi Tampan 1–0-johtoon ajassa 1.52. Heti seuraavalla minuutilla Eric Staal hölmöili kiekon katsomoon, ja Victor Hedman ampui ylivoimamaalilla vieraat 2–0-johtoon reilun kolmen minuutin pelin jälkeen.

Phillip Danault nostatti vielä Montrealin toiveita kaventamalla pudotuspelien ensimmäisellä maalillaan avauserän puolivälin jälkeen.

Lopullisesti Montreal tunaroi ottelun käsistään toisen erän alussa.

Kotijoukkue sähelsi karmean vaihtovirheen ja lahjoitti Tampalle taas halvan maalin. Ajassa 21.40 syntyneen 3–1-osuman viimeisteli Nikita Kutsherov.

Vajaat kaksi minuuttia myöhemmin Tampa rallatteli taas ylivoimahyökkäykseen, ja Tyler Johnson puttasi tilanteeksi 4–1.

Voittajasta ei enää ollut epäselvyyttä, vaikka Tampan maalivahti Andrei Vasilevski lahjoittikin toisen erän lopussa hyvin epätyypillisesti Nick Suzukille kavennusmaalin.

Kahden maalin johdossa päätöserään päässyt Tampa kontrolloi totutusti peliä mestarilliseen tapaan, eikä antanut Montrealille mahdollisuuksia kiriin.

Erän loppupuolella Johnson lapioi irtokiekosta 5–2-maalin. Corey Perry kavensi heti perään, jonka jälkeen Blake Coleman sinetöi loppuluvut tyhjiin.

Alle kymmenen minuutin jääajastaan huolimatta kaksi kertaa osunut nelossentteri Johnson valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Seuraavaksi edessä on poikkeuksellisesti kaksi välipäivää. Finaalisarjan neljäs ottelu pelataan vasta tiistaiaamuna.