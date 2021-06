Jesperi Kotkaniemi kertoo hullunmyllystä Montrealissa – kiroaa Joel Armian tilannetta: ”Toivottavasti olisi väärä uutinen”

Pudotuspelien sensaatiojoukkue Montreal aloittaa maanantaina taiston Stanley Cupista. Jesperi Kotkaniemi haluaa voittaa mestaruuden konkareille.

Jesperi Kotkaniemi (kesk.) on pudotuspelien viidellä maalillaan Montrealin maalipörssin kärkinimi.

Tasan kuukausi sitten Montreal oli NHL:n pudotuspelin ensimmäisellä kierroksella jo kesäloman kynnyksellä 1–3-tappioasemassa ottelusarjassa Torontoa vastaan.

Sitten alkoi Canadiensin sensaatiomainen nousu, joka huipentuu ensi yönä alkavaan finaalisarjaan.

Asetelma on selvä. Hallitseva mestari Tampa Bay Lightning on suuri ennakkosuosikki, mutta Jesperi Kotkaniemen, Joel Armian ja Artturi Lehkosen edustama Montreal on tottunut tilanteeseen.

– Ei varmaan kovin moni olisi uskonut, että me olisimme nyt tässä. Mutta kun oikea meininki löytyy joukkueeseen, kaikenlaista voi tapahtua, Kotkaniemi sanoo IS:lle.

– Meillä on nyt vahva meininki päällä ja luotamme siihen. Uskon, että Tampa on ihan hyvin voitettavissa.

Artturi Lehkosen jatkoaikamaali vei Montrealin finaaleihin 28 vuoden tauon jälkeen.

Montreal sai finaalisarjan aattona sunnuntaina huonoja uutisia, kun Armia asetettiin koronalistalle, eikä tämä lentänyt muun joukkueen tavoin Tampaan.

Armia sairasti koronataudin jo maaliskuussa. Vielä ei tiedetä, mistä koronalistalle joutuminen tällä kertaa johtuu tai milloin porilainen voi palata takaisin joukkueen riveihin.

Kyseessä voi hyvällä lykyllä olla vain väärä positiivinen testitulos.

Kotkaniemi harmittelee naapurinsa ja hyvän ystävänsä tilannetta.

– Paska tuuri. Saa nyt nähdä, mikä homma se on. Toivotaan, että olisi vain joku väärä uutinen.

– En ole itsekään kuullut mitään tarkemmin siitä. Toivotaan, että Joppe tulisi takaisin. Hän on tärkeä lenkki joukkuetta.

Koronaepäselvyydet kurittavat Montrealia kauden ratkaisuhetkillä. Joukkueen päävalmentaja Dominique Ducharme on ollut neljä edellistä ottelua sivussa eristyksensä vuoksi.

Viimeisenä joukkueena pudotuspeleihin yltänyt Montreal on ollut NHL-kesän superyllättäjä. Maalivahti Carey Pricea lukuun ottamatta joukkueesta ei löydy supertähtiä, eikä ailahteleva runkosarja paljon lupaillut.

– Siltä on tuntunut, että nyt pleijarien aikaan palaset ovat loksahdelleet kohdalleen, ja oikeita juttuja on löytynyt. Runkosarjan aikana oli vastoinkäymisiä, mutta niitä pitää tulla, jotta voi nousta seuraavalle tasolle.

– Pystymme luottamaan systeemiin ja olemme löytäneet meidän tapamme pelata. Huippumaalivahti, iso ja nopea joukkue. Sillä tulee yleensä pudotuspeleissä aika hyvin toimeen.

Kotkaniemi johtaa hyökkäysketjua, jonka laidoilla pelaavat Josh Anderson ja Paul Byron.

Montrealin odottamaton pudotuspelitaival on ollut hieno kasvutarina.

Esimerkiksi 20-vuotiaat Kotkaniemi ja Cole Caufield eivät mahtuneet vielä pudotuspelien alkaessa edes kokoonpanoon. Sittemmin kaksikko on tehnyt yhteensä jo yhdeksän tärkeää maalia.

Kotkaniemi itse jakaa viidellä osumallaan joukkueen parhaan maalintekijän paikkaa. Porilainen on tehnyt pudotuspeleissä jo yhtä monta maalia kuin koko runkosarjan aikana.

Myös viime kaudella Kotkaniemi ylsi parhaimpaansa vasta tosipelien alkaessa.

– Jotenkin vain tuntuu osuvan pleijareissa aina kohdalleen. Onko voitonhalu sitten niin kova, ja kamppailutaso nousee vai mikä, kun tietää, että on tärkeät matsit, Kotkaniemi pohtii.

Montreal on poikkeuksellisen tasainen joukkue. Sillä on neljä tasaisesti pelaavaa ketjua, joista kukin on vuorollaan tehnyt tärkeät maalit.

Avainrooleissa olevien Kotkaniemen, Caufieldin ja Nick Suzukin, 21, nuoriso-osaston vastapainona joukkueesta löytyy Corey Perryn, 36, Eric Staalin, 36, Shea Weberin, 35 ja 14 vuotta joukkueen ykkösvahtina torjuneen Pricen, 33, kaltaisia veteraaneja.

– Kun heitä seuraa ja kuuntelee tarinoita, niin tällaisille kavereille kyllä soisi voiton. Se antaa itsellekin ekstraboostia, että haluan heille antaa sen voiton.

– Sitä konkarit ovat sanoneet, että nyt pitää osata myös nauttia. Nämä ovat niin harvinaisia tilaisuuksia, joihin ihan joka jätkä ei pääse välttämättä edes koko uran aikana.

Täksi kaudeksi Montrealiin siirtynyt Corey Perry on näyttänyt arvonsa pudotuspeleissä. Hän voitti Stanley Cupin Teemu Selänteen kanssa Anaheimissa 2007.

Vaikka Montreal on 24 mestaruudellaan NHL:n menestynein seura, kiekkohullussa kaupungissa ei ole vuosikymmeniin päästy kokemaan finaalihuumaa.

Edellisen, vuoden 1993 mestaruutensa jälkeen Les Habitants ei ollut yltänyt ennen tätä kertaakaan finaaleihin.

Kun Lehkonen upotti viime perjantaiaamuna Vegasin jatkoaikamaalillaan, Montrealin kaupunki sekosi.

Poliisi joutui käyttämään jopa kyynelkaasua, että se sai villiintyneet kannattajat aisoihin kaduilla.

Ilmiö ei ole maailman intohimoisimmassa kiekkomekassa uusi. Vuoden 1993 mestaruutta seuranneet suurmellakat panivat kaupungin keskustan uuteen uskoon.

– Jos kotipelissä voitamme, ainakaan kahteen tuntiin ei pääse hallilta lähtemään. Sellaiset mellakat siellä on hallin ulkopuolella.

– Pitää varmaan joku armeija ottaa paikalle, jos mestaruus voitetaan.

Montrealissa jääkiekolla on valtava merkitys ihmisille. Tunteiden purkautuessa läikkyy ylikin.

Välieräsarjan ratkaisseen ottelun jälkeen Canadiensin pelaajat joutuivat odottelemaan ydinkeskustassa sijaitsevan Centre Bellin uumenissa lähemmäs neljä tuntia ennen ulospääsyä.

– Poliisit raivasivat aidoilla tilan, että pääsimme lähtemään. Faneja oli vielä silloin huutamassa.

– Ihmisiä on niin paljon. Siellä kaadetaan poliisiautojakin ympäri. Mellakkapoliisi on kilpien kanssa paikalla heittelemässä kaasuja, Kotkaniemi päivittelee hullunmyllyä.

Tilanne odottamattomasta menestyksestä hullaantuneessa Montrealissa on samaan järjetön mutta samaan aikaan pelaajille ainutlaatuinen kokemus.

–Tämä on varmaan parhaita kaupunkeja päästä pelaamaan Stanley Cupin finaaleja.