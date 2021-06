Montrealin sankari Artturi Lehkonen törmäsi 5-vuotiaana rajusti IFK-legendan kanssa – Ismo Lehkonen muistaa yhä poikansa hilpeän huudon

Leijonien nykyinen joukkueenjohtaja Mika ”Kölli” Kortelainen on marinoinut Artturi Lehkosen kontaktipeliin, Canadiens-sankarin isä Ismo Lehkonen kertoo.

Artturi Lehkonen (vas.) on tänään Montrealin suurin sankari. Lehkonen pääsi heti jatkoaikamaalinsa jälkeen joukkuetoveri Phillip Danaultin hellään syleilyyn. Mika Kortelainen (pikkukuvassa) taas kouli Lehkosta fyysiseen peliin jo 20 vuotta sitten.

Suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen nousi viime yönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa Montreal Canadiensin suureksi sankariksi. Lehkonen, 25, ratkaisi jatkoaikamaalillaan NHL:n tarunhohtoisimmalle ja perinteikkäimmälle seuralle ensimmäisen finaalipaikan sitten vuoden 1993.

Lehkonen upotti Stanley Cupin välierien kuudennessa ottelussa jatkoaikamaalin Vegas Golden Knightsin verkkoon ajassa 61.39. Les Habitants selviytyi Stanley Cupin finaaliin voitoin 4–2.

Lehkonen tunnetaan työteliäänä, periksiantamattomana ja fyysistä peliä kaihtamattomana hyökkääjänä. Hän sai ensikosketuksensa jääkiekkoilun fyysisyyteen jo 5-vuotiaana – tuolloin tosin vahingossa.

Artturi Lehkosen isä Ismo Lehkonen valmensi Helsingin IFK:n liigajoukkuetta vuosina 1999–2001. Pikku-Artturi pääsi usein pyörimään jäälle IFK:n harjoitusten aikana. Kerran meinasi sattua vahinko.

Tai oikeastaan sattuikin. IFK:n legendaarinen laitahyökkääjä Mika Kortelainen törmäsi täydellä vauhdilla poikaan kesken luisteluharjoituksen. Kortelainen muistaa tapauksen hyvin.

– Luisteltiin kierros täysillä niin, että siniviivojen väli vedettiin takaperin. Kun käännyin siniviivalla etuperin, pieni ”Arsi” oli edessä, ja pum! Luulin, että kävi todella pahasti, Kortelainen kertoo.

– Arsi lensi kuin tikka, se oli ihan kauhea lento, Ismo Lehkonen puolestaan muistaa.

Kaikki paikalla olijat jähmettyivät katsomaan, mitä oli tapahtunut.

– Kölli sanoi, että hänellä meinasi sydän pysähtyä. Sitten Arsi nousi ylös ja huusi ihan innoissaan, että ”siisti takli, Kölli!” Voi siis sanoa, että Kölli on marinoinut Arsin kontaktipelaamiseen, Lehkonen nauraa.

– Ihan hyvin Arsi sen opetuksen otti, Kortelainen nauraa nyt.

Artturi Lehkonen sai ratkaisumaalinsa jälkeen halauksen myös Montreal Canadiensin GM:ltä Marc Bergeviniltä.

Suhteellisen pienikokoinen, 181-senttinen ja 83-kiloinen Lehkonen ei ole sittemminkään väistellyt kaukalossa. Juniorivuotensa TPS:ssä pelannut Lehkonen on ollut jo viiden kauden ajan Canadiensin vakiokalustoa.

NHL:n runkosarjaotteluita Lehkoselle on kertynyt 338 ja näissä tehot 61+59=120. Pudotuspelejä on toistaiseksi takana 28, joissa Lehkonen on kasannut tehot 6+6=12.

Viime yön maali oli Lehkoselle tämän vuoden pudotuspelien kolmas.