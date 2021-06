Ismo Lehkosen jännitys laukesi odottamatta juuri ennen kuin hän näki poikansa uran tärkeimmän maalin – ”Sanattomaksi vetää”

Artturi Lehkosen jatkoaikamaali vei Montreal Canadiensin sensaatiomaisesti NHL:n finaaleihin. Isä Ismo seurasi jännitysnäytelmää television välityksellä.

Tuskin kukaan vielä pudotuspelien alkaessa uskoi, että Montreal Canadiens pelaa Stanley Cupin finaaleissa 28 vuoden tauon jälkeen.

Viimeisenä joukkueena pudotuspeleihin selvinneen Montrealin tuhkimotarina jatkui juhannusaaton aamuna, kun Artturi Lehkonen upotti Vegasin kuudennen välierän jatkoajalla.

Maali oli kiekkomaailman legendaarisimman seuran tärkein vuosikymmeniin, ja juhlat Montrealin kaduilla olivat sen mukaiset.

Lue lisää: Kiekkohullu Montreal sekosi Artturi Lehkosen maalista – mellakkapoliisi on joutunut turvautumaan kyynelkaasuun

Lue lisää: Artturi Lehkonen jatkoaikasankari! Montreal sensaatiomaisesti Stanley Cupin finaaleihin 28 vuoden tauon jälkeen

Sankarin isä, kiekkovalmentaja ja -asiantuntija Ismo Lehkonen seurasi trilleriä aamutuimaan kotisohvallaan.

Kello kolmelta heräämisen sijaan Lehkonen katsoi ottelun hieman myöhässä jälkilähetyksenä. Se oli virhe – ainakin jännityksen osalta.

– Olin puolessa välissä peliä, kun tytär tuli näyttämään peukkua ja sanoi, että ”hyvä peli oli”. Siitä tiesimme heti, että Montreal oli mennyt finaaliin.

– No sitten juuri ennen jatkoajan alkamista Kotkaniemen Mikael soitti, että onnittelut maalista. Ensin lopputuloksen ”spoilasi” vanhin lapsi ja loput Miku, Lehkonen kertoo nauraen ajellessaan kohti Paimiota vetämään junioriharjoituksia.

Lehkosen osuma oli yksi suomalaisen NHL-historian suurimmista maaleista.

Lehkosten perheessä on kuitenkin aina olleet selvät sävelet: joukkueen menestys on ainoa, mikä merkitsee.

– Iso juttu on päästä finaaliin, millään muullahan ei ole periaatteessa merkitystä.

– Mutta onhan se ihan kiva, että napsahtaa. Kyllähän se kuusi peliä tuossakin sarjassa grindasi ylös alas, isä kehaisee poikaansa heti perään.

Lehkonen seuraa tarkkaan kaikki Montrealin ottelut. Sensaatiomainen finaalipaikka ja oman pojan ratkaisumaali saivat jopa hänet mietteliääksi.

– Ei sitä oikein voi käsittää... Aika sanattomaksi vetää.

– Finaaliin pääsy on niin kovan myskäämisen takana. Tuossa joukkueessa on ollut koko ajan tosi kova ja hyvä henki. Sillä on ehkä se suurin merkitys. Siellä ei ole yhtäkään pelaajaa, joka fuskaisi.

Artturi Lehkonen (oik.) on Montrealin juhlittu sankari.

Lehkonen ei ollut ehtinyt vielä soitella poikansa kanssa tämän uran isoimman maalin jälkeen.

Ennen jokaista ottelua Artturi kuitenkin soittaa isälleen.

– Aina pelipäivänä ennen päiväunia. Pelilliset ohjeet ovat viime aikoina olleet hyvin yksinkertaiset. Olemme käyttäneet vain (NFL:n mestarivalmentaja) Bill Belichickin slogania: ”Do your job”.

– Se on ihan helvetin hyvä slogan, jota Patriots aikoinaan käytti, Ismo Lehkonen hehkuttaa.

Finaalit ovat joka kerta iso juttu, mutta Montrealissa isompi kuin kenties missään muualla.

Kiekkohullussa kaupungissa päästiin kokemaan finaalihuuma edellisen kerran kesäkuussa 1993. Sen koommin kanadalaisjoukkue ei ole Stanley Cupia voittanut.

– Muisti palaa koko ajan siihen, kun olen reissannut kahdet NHL:n finaalit. Tiedän tasan tarkkaan, mikä sirkus tuo on.

– Emme voi edes ymmärtää, minkälainen meininki Montrealissa on tällä hetkellä päällä. Joku sanoi, että se olisi kuin Suomi kotikisoissa MM-finaalissa kertaa kymmenen. Ei muuten riitä, se on kertaa sata.

Kiekkohullu Montreal sekosi Lehkosen maalista.

Finaalisarja alkaa näillä näkymin ensi maanantaina. Montreal saa vastaansa joko hallitsevan mestarin Tampa Bayn tai finaaleissa viimeksi vuonna 1984 olleen New York Islandersin. Ne ratkaisevat välieräsarjansa ensi yön seitsemännessä ottelussa.

– Ollakseen paras on voitettava paras, Lehkonen kuittaa kysymyksen mieluisemmasta finaalivastuksesta Montrealille.