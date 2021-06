Tuukka Raskilta synkkä paljastus – joutuu leikkaukseen, tiukka linjaus tulevaisuudesta NHL:ssä

Boston Bruinsin tähtimaalivahti joutuu leikkaukseen.

Maalivahti Tuukka Rask, 34, joutuu lähiaikoina leikkaukseen, joka pitää hänet sivussa kaukalosta jopa ensi tammi-helmikuuhun asti.

Boston Bruinsin tähtiveskari kertoi kauden päätöshaastatteluissaan medialle kärsineensä lonkan rustorenkaan repeämästä. Rask pelasi pitkään vaivaisena ja toivoo pääsevänsä leikkaukseen kuukauden sisällä.

Koko NHL-uransa Bruinsissa pelannut Rask myös ilmoitti ettei aio etsiä uutta työnantajaa, kun hänestä tulee vapaa agentti 1. heinäkuuta. Raskin toiveet ovat nyt onnistuneessa leikkauksessa ja toipumisessa.

Sen jälkeen hän haluaa pelata yhä Bostonin paidassa.

– En aio pelata missään muualla kuin Bruinsissa. Tämä on kotimme, meillä on kolme lasta, jotka käyvät täällä koulua ja ystäväpiirimme on täällä. En näe mitään syytä lähteä mihinkään muualle, etenkään nyt kun edessä on viiden–kuuden kuukauden toipumisaika.

Entä jos Boston ei tarjoa uutta sopimusta? Rask väläytti paluuta Suomeen, jossa hän on Ilveksen osaomistaja tai pelaavansa mahdollisesti vaikka Tshekissä, jonka liigassa kävi työsulun aikaan 2013.

Raskin leikkaus ja pitkä toipumisaika mutkistavat myös Leijonien ensi talven olympiajoukkueen maalivahtipalettia.

NHL-pelaajat ovat mitä todennäköisimmin mukana helmikuun kisoissa, mutta onko Rask, joka näillä näkymin palaa kaukaloon vasta hieman ennen olympialaisia?

Toronto Maple Leafsin NHL-varaus Rask on torjunut Bostonin organisaatiossa kaudesta 2007–08 lähtien. Hän on torjunut Bruinsille 306 runkosarjaottelun voittoa ja 57 voittoa pudotuspelikamppailuista. Hän voitti NHL:n parhaan maalivahdin Vezina-palkinnon 2014.

Rask voitti Stanley Cupin Tim Thomasin kakkosmaalivahtina 2011. Sen jälkeen hän on torjunut Bruinsin kahdesti loppuotteluihin, mutta 2013 Chicago Blackhawks ja 2019 St. Louis Blues olivat vahvempia.

Raskin ja Bruins taipuivat tämän kesän pudotuspelien 2. kierroksella New York Islandersille.