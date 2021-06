Carolina kesälomalle NHL:ssä – Sebastian Aho maansa myynyt: ”Tuntuu aika pahalta juuri nyt”

Tampa Bay pudotti Carolinan otteluvoitoin 4–1.

Hallitseva mestari Tampa Bay Lightning näytti Carolina Hurricanesille kaapin paikan NHL:n toisella pudotuspelikierroksella. Se lähetti Sebastian Ahon, Teuvo Teräväisen ja Jani Hakanpään edustaman joukkueen kesälomalle otteluvoitoin 4–1.

Tampa katkaisi sarjan heti ensimmäisellä yrittämällään voittamalla viidennen ottelun vieraskaukalossa maalein 2–0.

Kuten koko sarjassa, myös tasaväkisessä viidennessä ottelussa Tampa oli ratkaisevasti parempi kriittisillä osa-alueilla, kuten maalivahtipelissä ja ylivoimalla.

Carolina tuhrasi kaikki kolme ylivoimaansa, kun taas Tampa osui kerran kahdesta yrittämästään.

Hallitseva mestari koulutti haastajaansa.

Hakanpää joutui katselemaan jäähyboksista, kun Brayden Point taituroi voittomaaliksi jääneen 1–0-osuman toisen erän alussa.

Juuri ennen Pointin maalia loukkaantumisen jälkeen Carolinan kokoonpanoon palanneella Vincent Trocheckilla oli loistotilaisuus viedä kotijoukkue johtoon alivoimalla, mutta Andrei Vasilevski venyi Tampan maalilla huippupelastukseen.

Trocheckin lisäksi Carolina sai kokoonpanoonsa takaisin Nino Niederreiterin. Joukkueen maalille puolestaan palasi Alex Nedeljkovic.

Kolmannessa erässä Carolina jahtasi raivoisasti tasoitusta, ja Tampalle avautui tilaisuuksia vastahyökkäyksistä.

Hurricanesin selkäranka katkesi lopullisesti ajassa 49.04, kun Tampan nelosketjun Ross Colton upotti 2–0-maalin etukulmaan nopeasta hyökkäyksestä.

Vasilevskin nollapeliin vaadittiin 29 torjuntaa. Venäläisvahti piti nollan myös avauskierroksen katkaisupelissä Floridaa vastaan.

Ottelun jälkeen lehdistötilaisuuteen saapunut Aho oli silmin nähden todella pettynyt.

Aholta kysyttiin, tuntuiko päättynyt kausi askeleelta eteenpäin Carolinan joukkueelle, jota kohtaan odotukset olivat nyt viime vuosia korkeammalla.

– En tiedä. Ei se nyt siltä tunnu, Aho aloitti miettimistauon jälkeen.

–Tuntui, että olimme valmiita ottamaan seuraavan askeleen. Kaudessamme oli paljon hyvää. Nautin siitä todella näiden jätkien kanssa. Mutta samaan aikaan tämä ei ole se askel eteenpäin. Seuraava askel on olla paras.

Lippalakin varjo peitti Carolinan ykköstähden silmät. Ahon olemuksesta oli helppo aistia, kuinka koville tappio otti.

Hän ei kyennyt analysoimaan sen tarkemmin päättynyttä kautta.

– Tuntuu aika pahalta juuri nyt. En tiedä... Ehkä muutaman päivän päästä pystyn antamaan paremman vastauksen. Nyt ei tunnu hyvältä.

– Tämä on syvältä.

Päättyneestä ottelusarjasta Aho nosti esiin Tampan murhaavan tehokkaan ylivoiman, joka koitui Carolinan kohtaloksi.

– Marginaalit olivat pienet. Pelit olisivat voineet kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Jos yksi asia pitää nostaa, niin erikoistilanteet.

– Tänäänkin he tekivät ylivoimamaalin. Se oli voittomaali. Me emme tehneet yhtäkään. Se on homman nimi. Minä olen yksi niistä, jotka pelaavat erikoistilanteissamme. Niissä hetkissä täytyy olla parempi.

Aho itse teki pudotuspelien 11 ottelussa tehot 6+5. Tampaa vastaan näistä syntyivät 1+3.

Tampa Bayn päävalmentaja Jon Cooper jakoi taiston jälkeen kunniaa paitsi Carolinalle myös avauskierroksen vastustajalle Floridalle.

Vaikka Tampa voitti lopulta molemmat varsin selvästi, Cooper sanoi näiden olleen kovimmat pudotuspelisarjat, joita Tampa on hänen yhdeksänvuotisen pestinsä aikana pelannut.

– Oli helvetinmoinen raastaminen päästä tästä divisioonasta läpi, Cooper huokaisi.

Välierävaiheessa Tampa Bay saa vastaansa voittajan otteluparista Boston–Islanders, jota Islanders johtaa 3–2.

Total NHL Forever -podcastin uusimmassa jaksossa pureudutaan NHL:n pudotuspelien tuoreimpiin käänteisiin.