NHL-tähden hämmästyttävä parantuminen – ei voinut pidellä mailaa kuukausi sitten, loistaa nyt tilastokärkenä

Montreal Canadiensin kapteeni Shea Weber on pelannut pudotuspeleissä jo 14 täyttä erää.

Montreal Canadiens on NHL-kevään kuumin puheenaihe. Legendaarinen ”Habs” selviytyi viimeisenä joukkueena pudotuspeleihin ja oli avauskierroksella jo voitoin 1–3 tappiolla Pohjoisen eli Kanadan divisioonan kärkijoukkuetta Toronto Maple Leafsia vastaan.

Sen jälkeen Canadiens on voittanut seitsemän ottelua putkeen. Viime yönä Suomen aikaa Canadiens lähetti Winnipeg Jetsin 3–2-jatkoaikavoitolla kesälomalle tylysti voitoin 4–0.

Montrealin ylpeys ylsi neljän parhaan joukkoon ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014 ja jatkaa Stanley Cupin tavoittelua. Edellisen kerran Canadiens on nostellut kannua kesällä 1993.

Canadiens ei loista tähtipelaajilla ja yksilötaidolla, vaan Leijonienkin tutuilla aseilla: taistelutahdolla, vahvalla joukkuehengellä ja tiiviillä yhteispelillä. Kaiken tämän ruumiillistuma on, kuten roolissaan pitääkin olla, joukkueen kapteeni Shea Weber.

Jo veteraani-ikäinen puolustajakolossi (35 vuotta, 193 senttiä, 104 kiloa) Weber joutui jättämään runkosarjan kahdeksan viimeistä ottelua väliin peukalovamman takia. Kovaotteinen ja lujaa oikealta laukova puolustaja ei pystynyt pitelemään mailaa vasemmalla eli yläkädellään.

Pudotuspeleissä Weber on pelannut enemmän kuin kukaan muu koko NHL:ssä. Weberin peliaikakeskiarvo Montrealin 11 ottelussa on 25.28 minuuttia, eli yhteensä Weber on urakoinut pudotuspeleissä yli 280 minuuttia. Tämä tarkoittaa reilua neljäätoista kokonaista erää.

Vuosina 2010 ja 2014 Kanadan paidassa olympiakultaa voittanut Weber jahtaa yhä ensimmäistä Stanley Cupiaan. Kaudella 2015–2016 Nashville Predatorsia edustanut Weber palkittiin Mark Messierin nimeä kantavalla pystillä hänen johtajakyvyistään. Suuren johtajan puheista on turha yrittää löytää mainintaa hänen omasta merkityksestään joukkueelle.

– Meillä on aivan mahtava ryhmä jätkiä. Se näkyy jäällä. Jokaisella on oma tarkasti määritelty tehtävänsä jäällä, ja jokainen tekee sen työn erinomaisesti. Jokainen pelaa tosilleen ja tekee oikeita asioita joukkuetoveriensa hyväksi, Weber kiteytti duunarijenginä pidetyn Canadiensin voittokulun ”salaisuuden” Sportsnetin artikkelissa.

Canadiensilla on kuitenkin vielä matkaa St. Louis Bluesin kahden vuoden takaiseen ihmetekoon. Kauden aikana jopa sarjajumbona majaillut Blues juhli kauden päätteeksi mestaruutta.

Oman mausteensa Canadiensin kauteen tuo se, että päävalmentaja Dominique Ducharme nousi apuvalmentajan paikalta korvaamaan Claude Julienin vasta noin kolme kuukautta sitten, 24. helmikuuta.

– Edessä on hemmetinmoinen työ. Mutta tässä ryhmässä on jotain aivan erityistä, myös Ducharme on aistinut.