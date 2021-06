Leijonien 19-vuotias tähti Anton Lundell teki NHL-sopimuksen – asiantuntija kertoo, mikä Floridassa odottaa: ”Pitää ryöstää paikka miljonääriltä”

Anton Lundell teki sopimuksen Florida Panthersin kanssa. IS:n jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen painottaa, miten kovaa leikki on NHL-kaukaloissa.

Leijonien paidassa MM-kisoissa ihastuttanut nuori keskushyökkääjä Anton Lundell solmi maanantaina NHL-sopimuksen Florida Panthersin kanssa. Florida varasi Lundellin viime syksyn varaustilaisuudessa ensimmäisellä kierroksella numerolla 12.

Kuten lähihistoria osoittaa, huippulupauksetkaan eivät marssi suoraan SM-liigasta tai edes MM-kisoista NHL-joukkueiden eturiviin. Kaksi vuotta sitten MM-kisoissa hurmannut Kaapo Kakko on huomannut NHL:n valtavat vaatimukset kahden ensimmäisen kautensa aikana New York Rangersissa. Jesse Puljujärvi kävi kolmen NHL-kauden jälkeen pelaamassa vuoden SM-liigaa Kärpissä ennen kuin kunnon läpimurto NHL-kaukaloihin onnistui. Vastaavia esimerkkejä riittää.

Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen muistuttaa, että nyky-Panthers on tulokkaalle jopa keskimääräistä haastavampi ympäristö.

– Florida elää nyt prime timea. Heidän pitää takoa ensi vuonna tulosta, Lehkonen alustaa.

Anton Lundell (vas.) teki Helsingin IFK:n paidassa 26 runkosarjaottelussa tehot 16+9=25. Tässä hän juhlii maalia Teemu Tallbergin ja Johan Motinin kanssa.

Lehkonen huomauttaa, että esimerkiksi Juho Lammikko ja Eetu Luostarinen eivät mahtuneet Panthersissa pelaamaan pudotuspeleissä.

– Pitää muistaa, mihin Lundell on menossa. 20-vuotias poika menee organisaatioon, joka haluaa Stanley Cupin. Eli näyttääkö siltä, että hän pelaa 18 minuuttia illassa ja pyörittää ylivoimaa? Ei oikein. Siellä rakennetaan palapeliä, jolla halutaan menestyä, Lehkonen tietää.

– Pisteiden tekijöitä sieltä löytyy. Ja alemmissa ketjuissa on työhevosia, joilla on valtavasti kamppailuvoimaa. Sitä ajatellen, että Lundellia ajettaisiin rauhassa sisään, tuli vähän väärä joukkue. Floridassa ei ole nyt aikaa jälleenrakennukseen.

Lehkonen ei kuitenkaan tarkoita, että Lundellin kannattaisi jäädä vielä vuodeksi Eurooppaan.

– Ilman muuta sinne vaan. Mutta on realismia, että hän joutuu ensimmäisestä päivästä alkaen tappelemaan paikastaan todella rajusti. Siellä ei välttämättä ole kärkisentterin, jos edes heti sentterin ruutua tarjolla, Lehkonen painottaa.

Panthersin itseoikeutettuna ykkössentterinä häärii ensi kaudellakin joukkueen suomalaiskapteeni Aleksander Barkov.

– Mutta jalkaa on työnnettävä heti oven väliin. Jollain konstilla hänen on löydettävä se reikä, josta hän pystyy murtautumaan pelaavaan kokoonpanoon.

Aleksander Barkov on myös ensi kaudella Florida Panthersin itseoikeutettu ykkössentteri.

Mitkä ne konstit sitten ovat? Lehkonen lähtee purkamaan asetelmaa esimerkin kautta.

– Mietitäänpä Montrealin Joel Armiaa. Hän lähti Pohjois-Amerikkaan hyökkäysaseena, ykköskentän ja ykkösylivoiman tuloksentekijänä. Siellä hän on joutunut muuttamaan pelaamisensa täysin. Nyt hän on voimahyökkääjä, joka pelaa vastustajan ykköstähtiä vastaan ja hiton hyvä alivoimapelaaja. Tämän pelityylin opettelu ja oman paikan löytäminen kesti pirskatin kauan.

– Lundell on fiksu ja oivaltava pelaaja, joka varmasti hahmottaa nopeasti, millaista kiekkoa hänen on pelattava päästäkseen pelaamaan, Lehkonen uskoo

Lehkonen muistuttaa myös, että samaa paikkaa Lundellin kanssa havittelevat kymmenet pelaajat.

– Siellä on kolme joukkueellista pelaajia, eli NHL-, AHL- ja ECHL-joukkueiden äijät, jotka tappelevat paikasta auringossa. Ja vielä Euroopassa vähän kuin pakastimessa olevat pelaajat.

– Ja aina pohjalla on lähtökohtaisesti viime kauden NHL-ryhmä. Eli tulokkaan pitää ryöstää pelipaikka joltakulta miljonääriltä, Lehkonen havainnollistaa.

Lehkosen mielestä Suomessa ei täysin ymmärretä, miten kovaa leikki Pohjois-Amerikassa on.

– Usein vähän hymyilyttää, kun täällä ajatellaan, että NHL-sopimuksen tekeminen tarkoittaa pelaajan olevan NHL-pelaaja. Ei se niin mene. Sopimuksen teosta se leikki vasta alkaa. Se on ihan järjetöntä myskäämistä, ja koko ajan on oltava all in. Yhtään löysää vaihtoa tai laiskaa treenipäivää ei saa tulla, Lehkonen tähdentää.

Joel Quenneville (oik.) on käskyttänyt joukkueensa jo neljästi Stanley Cupin voittajaksi.

Lehkonen myös muistuttaa, että Panthers-käskijä Joel Quenneville ei ole välttämättä tulokkaalle kaikkein otollisin valmentaja. Quenneville, 62, on voittanut päävalmentajana neljä Stanley Cupia (Colorado 1996, Chicago 2010, 2013 ja 2015) sekä Kanadan apuvalmentajana Maailmancupin vuonna 2016.

– Hänen joukkueissaan eivät ole paljon juniorit pelanneet. Teuvo Teräväinen oli Chicagossa poikkeus, mutta hän onkin poikkeuksellisen hyvä pelaamaan kiekon kanssa hyökkäyssuuntaan, eikä vuotanut puolustussuuntaan.

– Quenneville ei ole opettaja, vaan tuloksentekijä ja ”voittava valmentaja”. Hänen joukkueissaan pelaajat oivaltavat ja osoittavat itse oman tarpeellisuutensa, Lehkonen tietää.

Lehkonen on kuitenkin vakuuttunut, että Lundellilla on oikeat työkalut NHL-portin avaamiseen.

– Sekin uskoakseni auttaa, että hän pelasi Jukka Jalosen maajoukkueessa. Jukka on nähnyt aika monta pelaajaa, jotka ovat lähteneet maajoukkueen kautta NHL:ään ja grindanneet siellä itsensä ylöspäin. Jukka on varmasti osannut antaa hänelle työkaluja siihen, mitä Pohjois-Amerikassa tulee eteen.

– Lundell on fiksu kaveri, joka varmasti yrittää pitää tassut maan pinnalla ja joka tietää, että ensimmäisestä päivästä alkaen pitää pystyä mukautumaan siihen leikkiin. Mutta kova leikki hänellä alkaa, Lehkonen sanoo.