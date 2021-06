Kommentti: NHL:n pudotuspelien suurimmasta yllättäjästä ei ole epäselvyyttä – onko Pori Stanley Cupin kesäkoti?

Pohjoisen kuningas Montreal lunasti ensimmäisenä joukkueena paikkansa NHL:n neljän parhaan joukosta, ja se on melkoinen paukku, kirjoittaa Ville Touru.

Montreal Canadiens eteni NHL:n pudotuspeleihin viimeisenä joukkueena vasta runkosarjan pistetaulukon 18. sijalta. Jopa osa pudotuspelien ulkopuolelle jääneistä joukkueista keräsi sitä enemmän pisteitä.

Ensimmäiseltä pudotuspelikierrokseltakin Montreal eteni jatkoon viimeisenä. Nyt se on Kanadan mestarina ensimmäinen joukkue neljän parhaan joukossa.

NHL:n pudotuspelien suurimmasta yllättäjästä ei ole epäselvyyttä. Ei tällaista osannut moni odottaa vielä pari viikkoa sitten, kun Toronto näytti marssivan helposti jatkoon avauskierrokselta johdettuaan jo voitoin 3–1.

Ennen Toronto-sarjan viidettä ottelua veteraanit Shea Weber, 35, Eric Staal, 36 ja Corey Perry, 36 pitivät joukkueelle puheen. Sen sisältöä ei tiedetä, mutta jotakin ihmeellistä silloin sanottiin.

Sen jälkeen Montreal on voittanut seitsemän ottelua putkeen. Se ei ole ollut häviöllä 437 peliminuuttiin, mikä on NHL:n pudotuspelihistorian toiseksi pisin putki.

Montreal pyyhki Winnipegin kesälomalle suoraan neljässä ottelussa.

Winnipeg-sarja oli Montrealilta todellinen näytös. Lopputulos 4–0 kuvastaa sarjaa täydellisesti.

Canadiens riisui Winnipegin tylysti aseista. Jets ei saanut hyökkäyssuuntaan koko sarjassa mitään aikaiseksi.

GM Marc Bergevin puheli ennen kauden alkua, että Montrealin joukkue on rakennettu pudotuspelejä varten. Niille puheille ehti moni hekotella runkosarjan mittaan, mutta ei enää. Pudotuspelijoukkueelta Montreal on toden totta näyttänyt.

Vielä Kanadan divisioonan avoimessa ja vauhdikkaassa runkosarjassa Montreal ei ollut kummoinenkaan porukka, mutta tosipelien alkaessa ja vain voittojen merkitessä ääni kellossa on vaihtunut.

Koko joukkueen ainoa todellinen tähtipelaaja on maalivahti Carey Price. Muuten Canadiens on tasaisen harmaa työmiesporukka – ja se on sen suuri vahvuus.

Montreal ei viljele pelaamisessaan mitään erikoisia hienouksia, vaan sen menestys perustuu yksinkertaisesti nöyrään ja sitoutuneeseen työntekoon.

Puolustuksessa järjestyksestä pitävät huolen jykevät yleispuolustajat, hyökkäyksessä on käytännössä neljä kakkos–kolmosketjua, jotka jakavat peliajan tasaisesti keskenään.

Montrealia kuvastaa osuvasti joukkueen tämän hetken nimellinen ykkösketju Artturi Lehkonen–Phillip Danault–Brendan Gallagher.

Kolme nöyrää taistelijaa, jotka jalkakikkojen tai muiden näppäryyksien sijaan painelevat suoraviivaisesti niska kyyryssä molempiin suuntiin vaihdosta toiseen.

Lehkonen lapioi kolmospelissä maalin tyylilleen sopivasti periksiantamattoman maalinedustaistelun päätteeksi.

Tai nelosketju: Perry–Staal–Joel Armia. Kolme kamppailuvoimaista ja tylyä päätypelin raastajaa.

Montrealia ei edelleenkään voi millään laskea NHL:n huippujoukkueeksi, mutta se on osoittanut, että supertähtien puuttumisen pystyy korvaamaan koko joukkueen panoksella.

Suomalaisten merkitystä Montrealin yllättävässä pudotuspelimarssissa ei voi väheksyä.

Porilaiset Armia ja Kotkaniemi ovat neljällä maalillaan jakamassa joukkueen parhaan maalintekijän titteliä. Ikitaistelija Lehkonen oli puolestaan Winnipeg-sarjan eturivin ratkaisupelaajia.

Lehkonen nousi loukkaantumisensa jälkeen katsomosta paikkaamaan avauspelissä telottua Jake Evansia. Lehkosen työnäyte sitä seuranneissa kolmessa ottelussa: voittomaalin syöttö, voittomaali, maali.

Kiekkohullu Montreal sekosi jo paikasta neljän parhaan joukossa. Raketteja ammuttiin taivaalle, ja tuhannet ihmiset juhlivat kaduilla.

Todennäköisesti Stanley Cup -paraatiakin alettiin jo valmistella sitä tavanomaista – joskin jo 28 vuotta käyttämättä ollutta – reittä pitkin.

Vaikka kiekkoromanttiselta kantilta NHL:n legendaarisimman seuran mestaruus vuosikymmenten tauon jälkeen olisi hieno asia, samoin kuin Stanley Cup -pokaalin saapuminen kesäiseen Poriinkin, se on yhä erittäin epätodennäköistä.

Lähtökohtaisesti Montrealilla ei pitäisi olla mahdollisuuksia seuraavaksi vastaan asettuvaa Vegasia tai Coloradoa vastaan.

Lännen mahtijoukkueiden keskinäisessä sarjassa pelinopeus on aivan eri tasolla Montrealin otteluihin verrattuna. Pelaajamateriaalissakin ne hakkaat Les Habitantsin mennen tullen.

Mutta pari viime viikkoa ovat osoittaneet, ettei pohjoisen sensaatiojoukkuetta sovi väheksyä. Kun Colorado ja Vegas vielä kaiken lisäksi imevät toisiltaan mehuja mahdollisesti aina seitsemänteen otteluun asti.

2. pudotuspelikierros Winnipeg 0–4 Montreal

Colorado 2–2 Vegas

Carolina 1–3 Tampa Bay

Boston 2–3 NY Islanders Välieräparit: COL/VGK–Montreal

CAR/TBL–BOS/NYI

Välierävaiheessa saadaan joka tapauksessa uusia raikkaita tuulia, sillä nyt eri divisioonien joukkueet kohtaavat ensi kertaa koko kauden aikana.

Montreal ei ole kohdannut Vegasia tai Coloradoa puoleentoista vuoteen. Esimerkiksi Denverissä Canadiens on käynyt edellisen kerran joulukuussa 2018 – siis kaksi ja puoli vuotta sitten!