Tuukka Raskista huolestuttavia tietoja, koki harvinaisen kohtalon – Boston syöstiin kuilun partaalle

Vajaakuntoinen Tuukka Rask otettiin vaihtoon, ja New York Islanders rynni vain voiton päähän jatkopaikasta.

New York Islanders haki 5–4-vierasvoiton Bostonin TD Gardenista ja siirtyi NHL:n toisen pudotuspelikierroksen ottelusarjassa 3–2-johtoon.

Tiistain vastaisena yönä pelatussa ottelussa todistettiin harvinaista tilannetta, sillä terveysmurheista kärsivä Bostonin tähtivahti Tuukka Rask vaihdettiin maalilta pois vasta toista kertaa hänen 103 NHL:n pudotuspeliottelunsa aikana.

Boston oli ottelussa selvästi niskan päällä. Se voitti laukaukset maalia kohti tyrmäävästi 44–19. Islanders onnistui kuitenkin ryöväämään voiton huipputehokkaan viimeistelynsä ja tappavan ylivoimapelinsä ansiosta.

Illan ensimmäisen ylivoimamaalinsa Islanders teki avauserän lopussa ja tasoitti erätaukolukemiksi 1–1.

Toisen erän alussa Kyle Palmieri puttasi takatolpalta vieraiden 2–1-maalin ylivoimalla, mutta Brad Marchand nosti upealla yksilösuorituksellaan Bostonin vielä rinnalle.

Islanders ratkoi ottelun edukseen toisen erän lopussa. Josh Bailey teki ensin 3–2-maalin ja perään Jordan Eberle laukoi vieraiden kolmannella ylivoimakerralla kolmannen ylivoimamaalin ja erätaukotilanteeksi 4–2.

Kahden erän jälkeen Rask sai tehdä maalillaan tilaa uransa ensimmäiseen pudotuspeliotteluun komennetulle tulokasvahti Jeremy Swaymannille.

Rask ehti torjua ottelussa 12 kertaa.

Swaymann joutui antautumaan heti päätöserän alussa Brock Nelsonille, eikä hän torjunut lopulta erän aikana kuin kaksi laukausta.

Kolmannen erän laukaukset 18–3 voittanut Boston myllytti itsensä vielä maalin päähän, mutta kiri jäi vajaaksi ja Islanders pääsi juhlimaan 5–4-voittoa.

Sarja on katkolla Islandersille kotiluolassaan Nassau Coliseumissa Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Bostonin päävalmentaja Bruce Cassidy kertoi ottelun jälkeen, että Raskin vaihtaminen liittyi suoritustason sijaan loukkaantumiseen.

Cassidyn mukaan Raskin oli tehtävä ”huoltavia toimia”.

– Hän ei ollut sataprosenttisessa kunnossa. Hän ei ollut oma itsensä. Rask olisi voinut palata takaisin maalille, mutta teimme ratkaisun olla panematta häntä takaisin.

Cassidy sanoi uskovansa, että Rask on tolppien välissä sarjan kuudennessa ottelussa.

Tuukka Raskin pelikunto huolestuttaa Bostonissa.

Suomalaisvahti oli runkosarjan aikana pitkiä pätkiä sivussa selkävaivaksi uskotun vamman takia.

Rask jätti aamujäät väliin ennen tuoretta Islanders-sarjan viitospeliä.

– Niin kauan kuin olen kaukalossa, se on tarpeeksi hyvä, Rask itse kommentoi muutama päivä sitten kysyttäessä vaivansa tilanteesta.

– Se ei ole niin hyvä kuin olisin halunnut, mutta olen pystynyt pelaamaan ja harjoittelemaan. Se on ainoa, mikä merkitsee, Rask sanoi ennen Islanders-sarjan alkua.

Vaivoistaan huolimatta Rask on pelannut näissä pudotuspeleissä pääosin erinomaisesti. Kymmenestä ottelusta hän on torjunut kuusi voittoa. Torjuntaprosentti on 92,5 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,2.

34-vuotiaan Raskin kahdeksanvuotinen sopimus loppuu tähän kauteen. Hänen jatkoaikeistaan ei ole tietoa.