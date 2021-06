Sivusto: Supertähti Sidney Crosby on nyt tienannut eniten NHL:ssä – huima arvio

Aiempi kärkimies oli tshekkilegenda Jaromir Jagr.

Pittsburgh Penguinsin Sidney Crosby on NHL:n kaikkien aikojen tienaaja, kertaa CapFriendly.

Pittsburgh Penguinsin supertähti Sidney Crosby on noussut kärkitilalle NHL-jääkiekkoliigan kaikkien aikojen tienestilistalla, kertoo NHL:n taloutta tarkasti tilastoiva CapFriendly-sivusto.

NHL-uransa 16. kauden pelannut kanadalainen Crosby, 33, on sivuston arvion mukaan tienannut kiekkourallaan 129,34 miljoonaa dollaria (noin 106 miljoonaa euroa).

Aiempi kärkimies, tshekkilegenda Jaromir Jagr ylsi hieman yli 128 miljoonan taalan. Kolmantena CapFriendlyn listalla on Washington Capitalsin venäläishirmu Alex Ovetshkin (yli 123 miljoonaa dollaria).

Suomalaispelaajista listan top-50:ssä on Teemu Selänne, jonka uratienesteiksi sivusto arvioi 76,78 miljoonaa dollaria. Selänne on listalla 46:s. Ruotsalaiskärki on pitkään NHL:ssä torjunut maalivahtisuuruus Henrik Lundqvist (10:s, tienestejä lähes 107 miljoonaa).

CapFriendlyn mukaan sen listaamista tienesteistä puuttuvat bonuspalkkiot eikä mukaan ole laskettu kuluja kuten agenttimaksut tai verot. Mukana on vain pelaajia, joiden sopimustiedot ovat sivuston tietopankissa.