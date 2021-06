Jesperi Kotkaniemi nousi katsomosta sankariksi NHL:n jättiläisten eeppisessä taistossa – ”Kieltämättä hyvältä tuntui”

Jesperi Kotkaniemi oli Montrealin kovin maalipyssy Torontoa vastaan. Seuraavaksi Canadiens mittelee Winnipegin kanssa Kanadan herruudesta.

Vielä runkosarjassa Montrealin Jesperi Kotkaniemi ei paistattelut suuremmin parrasvaloissa, mutta kun pudotuspelit alkoivat, 20-vuotias porilainen astui estradille.

Kotkaniemi teki Toronto-sarjassa pelaamissaan kuudessa ottelussa kolme maalia. Montreal järjesti näiden pudotuspelien toistaiseksi suurimman yllätyksen pudottamalla verivihollisensa voitoin 4–3.

– Olihan se aika hieno fiilis viimeisen pelin jälkeen. Varsinkin kun saimme pudotettua juuri Toronton, joka on aika iso rivalry meille, Kotkaniemi sanoo IS:lle.

Montrealin mahdollisuuksiin jättisuosikkia vastaan ei kovin moni uskonut. Sarja näyttikin menevän käsikirjoituksen mukaan, kun Toronto marssi suvereeneilla esityksillään voitoissa jo 3–1-johtoon.

Sitten alkoi Canadiensin sensaatiomainen nousu, jossa Kotkaniemelläkin oli vahvasti näppinsä pelissä.

Kuudennessa ottelussa Montrealin Centre Bellissä Kotkaniemi upotti jatkoajalla uransa toistaiseksi isoimman maalin ja venytti sarjan seiskapeliin.

Kotkaniemelle henkilökohtaiset onnistumiset maistuivat varmasti erityisen hyvältä, sillä vielä sarjan avausottelussa hän ei mahtunut edes kokoonpanoon.

– Kieltämättä hyvältä se tuntui. Olihan siinä nälkää päästä pelaamaan.

– Se viitosmatsin voitto Torontossa oli aika iso. Siitä lähti hyvä pöhinä päälle. Kuutospeliin saimme vähän fanejakin vihdoin paikalle. Se laittoi aika hyvän hengen joukkueeseen päälle. Saimme pidettyä sen saman hengen sarjan loppuun asti.

Kotkaniemi (3 maalia) näytti Auston Matthewsille (1 maali) kaapin paikan.

Kolmatta kauttaan NHL:ssä pelaavasta Kotkaniemestä on kuoriutumassa isojen pelien – tai ainakin isojen maalien – mies.

Tämän ja viime kauden aikana porilainen on pelannut pudotuspeleissä yhteensä 16 ottelua. Niissä hän on tehnyt seitsemän maalia, mikä on lähinnä alle 15 minuutin jääaikoja kellottavalle kolmossentterille todella kova määrä.

Tämän kauden runkosarjan 56 ottelussa Kotkaniemi osui vain viidesti.

– Kun isot pelit ovat kyseessä, niin kyllä siihen syttyy aina aika lailla. Tykkään pelata näitä pelejä, Kotkaniemi myhäilee.

Sytykettä tuskin tarvitsee jatkossakaan etsiä. Montreal aloittaa taiston Kanadan herruudesta Winnipegiä vastaan vain yhden välipäivän jälkeen heti keskiviikkona.

Kotkaniemi oli Toronto-sarjassa yllättäen joukkueensa kovin maalipyssy, mutta Montrealin suurin sankari oli silti jälleen kerran maalivahti Carey Price.

Vaisun runkosarjan jälkeen Price yltyi totuttuun liekkiin tosipelien alkaessa.

Kotkaniemi tietää, että Pricen huippuvire on elinehto joukkueelle.

– Jotta pystymme menestymään, se edellyttää, että Price on ihan täydessä tikissä.

– Aika helppo on joukkueen pelata edessä, kun tiedämme, että siellä on tuollainen veskari takana. Voi silloin tällöin päästää vähän pahemmankin paikan ja olla aika rauhallisin mielin.

Carey Price on Montrealille kaikki kaikessa.

Price rauhoittaa Montrealia kaukalossa, mutta pukukopissakin puhuu kokemus.

Nuorten hyökkääjien Kotkaniemen, 20, Cole Caufieldin, 20 ja Nick Suzukin, 21, vastapainoksi joukkueeseen on tällä kaudella tuotu kaiken nähneitä konkareita, kuten 36-vuotiaat Corey Perry ja Eric Staal.

Kotkaniemi ei ollut aikoinaan ehtinyt Porissa vielä edes ensimmäiselle luokalle, kun nämä herrat olivat jo nostelleet Stanley Cupia.

– He ovat kopissa aika paljon äänessä. Heistä näkee sellaisen rauhallisuuden, että ovat ennenkin pelanneet näitä pelejä, Kotkaniemi sanoo.

– Staal ja Perry ovat olleet kentän ulkopuolellakin hyviä lisiä joukkueeseen. Meillä on jonkun verran nuoria pelaajia, niin tällaisten konkarien läsnäolo rauhoittaa varmasti nuorempaa kaartia. Tykkään kuunnella tarinoita, mitä heiltä tulee. Se rauhoittaa itseänikin.

Urallaan 152 NHL:n pudotuspeliottelua pelannut Corey Perry on Montrealin nuorille miehille arvokas mentori.

Toisen kierroksen Winnipeg-sarjaan Montreal lähtee jälleen haastajana, mutta ei saman mittakaavan altavastaajana kuin vielä Torontoa vastaan.

Jetsillä on kotiedun lisäksi puolellaan roima lepoetu, sillä se on odotellut toisen kierroksen alkamista jo toista viikkoa.

– En osaa oikein vielä sanoa mitään. Winnipeg on taitava porukka, jolla on hyvä hyökkäys, Kotkaniemi pyörittelee kysyttäessä ajatuksia alkavasta sarjasta.

– Price jatkaa toivottavasti samaa rataa, ja meillä pysyy tämä koko ajan kasvanut itseluottamus yllä.

Tiistain välipäivää Kotkaniemi vietti helteisessä Winnipegissä muun muassa kaupunkikävelyllä Canadiensin toisen porilaisen Joel Armian seurassa.

Kaupunkiopas Kotkaniemellä oli parhaasta päästä, sillä Armia asui taannoin Winnipegissä reilut pari vuotta.

– Tämähän on Jopen lempikaupunki, Kotkaniemi naurahtaa leppoisaan tyyliinsä hotellin parvekkeelta.