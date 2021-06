Kommentti: Tämän ei pitänyt olla enää mahdollista – maailman jääkiekkopääkaupungissa alkoi nyt armoton hullunmylly

Pöytä oli enemmän kuin katettu Toronto Maple Leafsille, mutta jotenkin se onnistui taas epäonnistumaan, kirjoittaa Ville Touru.

Tuttu näky: Toronton miehet päät painuksissa ensimmäisen pudotuspelikierroksen päätteeksi.

Toronto ei olisi Toronto, jos se ei olisi Toronto. Se nähtiin taas muutaman viime päivän aikana NHL:n pudotuspeleissä.

Jättisuosikki Leafs tuhri kolme ottelupalloa putkeen Montrealia vastaan. 3–1-sarjajohto muuttui game sevenin tappioksi ja kesälomaksi.

Kiekkomaailman mahtavin seura (ei kaukalossa) suli katastrofaalisesti – jälleen kerran.

Viidettä vuotta putkeen Toronto hävisi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Sen edellinen sarjavoitto on yhä keväältä 2004.

Kenties koskaan aiemmin Leafs ei ollut lähtenyt jääkiekko-otteluun niin suuret paineet niskassaan kuin varhain tiistaiaamuna.

Kanadan legendaaristen mahtiseurojen välisen ottelusarjan piti olla täysin läpihuutojuttu. Siltä se myös viidenteen otteluun asti näytti.

Seiskapelissä Toronto kipsaantui pahanpäiväisesti. Valtaisat paineet olivat käsin kosketeltavissa. Arka ja pelokas suursuosikki ei saanut mitään aikaiseksi sinnikkäästi ja tiiviisti puolustanutta Montrealia vastaan.

Montreal järjesti voitollaan näiden pudotuspelien suurimman paukun.

Toronto ei löytänyt keinoja Montrealin uhrautuvan puolustusmuurin murtamiseen.

Putoaminen jälleen avauskierroksella on Torontolle valtava häpeä.

Nyt vastassa ei ollut perinteisiä divisioonavihollisia Bostonia tai Tampa Bayta. Nyt jos koskaan Toronton tähtisikermälle oli levitetty punainen matto Stanley Cup -jahtiin.

Montrealia ei voi millään mittarilla kutsua NHL:n huippujoukkueeksi. Se on tasaisen harmaa työmiesporukka, jolta vielä pudotuspelien alkaessakaan kukaan ei Montrealin ulkopuolella odottanut yhtään mitään. Eikä odota vieläkään.

Tämän kauden Toronto oli varusteltu kaikella mahdollisella. Viime vuosien pettymyksistä oppineena sisään tuotiin karheutta ja kokoa, kokemusta, leveyttä ja laatua. Kaikkea vielä varmuuden vuoksi vähän yli tarpeidenkin.

Erikoiskauden heikkotasoisessa Kanadan divisioonassa pöytä oli enemmän kuin katettu Torontolle. Nyt piti vihdoin olla vihdoin vuosi, jona Leafs menee pitkälle.

Mutta voittamisen kynnys oli taas kerran liian suuri.

Fakta Toronto pudotuspeleissä 2017 1. kierros vs. Washington 2–4

2018 1. kierros vs. Boston 3–4

2019 1. kierros vs. Boston 3–4

2020 karsintakierros vs. Columbus 2–3

2021 1. kierros vs. Montreal 3–4

Pahiten pettivät joukkueen supertähdet Auston Matthews, 23, ja Mitch Marner, 24.

Kahteen pekkaan pitkälle 20 miljoonaan dollaria kaudessa tienaavat ykkösketjun miehet mättivät runkosarjassa yhteensä 61 maalia eli kolmasosan koko joukkueen osumista.

Montreal-sarjan seitsemässä ottelussa kaksikko värkkäsi yhden ainoan maalin.

Tämän kaksikon johdolla Toronto on hävinnyt pudotuspeleissä nyt viisi vuotta putkeen. Ensimmäiset niistä menivät vielä kokemattomuuden piikkiin, mutta enää Matthews ja Marner eivät ole mitään junioreita. Nyt jos koskaan odotettiin tekoja. Ei saatu.

Mitch Marner ja Auston Matthews pettivät pahanpäiväisesti.

Kapteeni John Tavaresin loukkaantumisen vaikutuksen voidaan vain spekuloida, mutta ei tätä romahdusta voi selitellä Torontossa mitenkään.

Torontossa intohimoiset fanit ovat lopen uupuneita ja ääriään myöten turhautuneita jatkuvaan rämpimiseen. Fanien mitta on viime vuosina täyttynyt ties kuinka monta kertaa, mutta tämä vuosi oli vielä monin verroin aiempaa suurempaa.

Odotukset olivat nyt oikeasti pilvissä – aiheesta.

NHL:n mediapääkaupunkina armoton mankeli on Leafsille taattu. Hurrikaani pyörii jo.

Seuraamuksia jättikatastrofista on Torontossa varmasti. Mutta minkälaisia ja kuinka paljon? Se on nyt erittäin kiinnostavaa nähdä. Mikä vain on kiekkomekassa mahdollista tällaisen sukelluksen jälkeen.

Ovatko nuoren ja tähän kauteen kaiken likoon laittaneen GM Kyle Dubasin päivät pestissään luetut? Entä päävalmentaja Sheldon Keefen? Pelaajistoon muutoksia tulee pomminvarmasti, mutta kuinka isojen nimien päitä lopulta joutuukaan vadille?

Osa faneista huutaa jo Matthewsin tai Marnerin kauppaamista. Aivan siihen tuskin lähdetään, mutta hullunmylly on joka tapauksessa nyt luvassa Torontossa.