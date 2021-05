Sebastian Aholla alkaa nyt NHL-uran kovin testi – hirmuvireisen suomalaistähden käsi ei tärise: ”Näissä peleissä on hieno onnistua”

Sebastian Aho johtaa Carolinan Tampa Bayn kimppuun. Nyt mitataan, onko Carolina kasvanut mestaritason joukkueeksi.

Tiukille se meni, mutta Carolina onnistui lopulta kampeamaan Nashvillen ulos äärimmäisen tasaisessa ja neljän peräkkäisen jatkoaikapelin jännitysnäytelmässä.

Ottelusarjan parhaasta pelaajasta ei ollut epäselvyyttä. Carolinan ykkössentteri Sebastian Aho, 23, ei ole pelaaja, joka taantuisi tiukassa paikassa takarivin mieheksi.

Aho teki kuudessa ottelussa tehot 5+2. Kruununa ottelusarjan sinetöinyt jatkoaikamaali.

– Se oli kova sarja. Tiukkoja pelejä, niin kuin kuuluu ollakin. Hyvän joukkueen voitimme, Aho kertaa IS:lle.

Organisaation kirkkaimpana timanttina ja joukkueen ykkössentterinä Aho on jo sen kaliiberin pelaaja, että tehopisteiden sijaan hänen onnistumisensa pudotuspeleissä mitataan vain voittojen määrässä.

Sen oululainen tietää itsekin.

– Voitosta pelataan, ja se on ihan kaikki kaikessa. Totta kai näissä peleissä on hieno onnistua ja tehdä maaleja. Siitä ei pääse mihinkään, mutta kyllä voittaminen on vain niin siistiä, että sen eteen tehdään kaikki.

– Vaikkei minulla olisi pisteen pistettä ja voittaisimme ja pystyisin auttamaan jollakin muulla tavalla joukkuetta, se kävisi ihan yhtä hyvin. Mitä vain, että joukkue pärjää.

Aho pelaa NHL:n pudotuspeleissä nyt kolmatta kautta putkeen. Toistaiseksi jälki on ollut hurjaa: 29 pudotuspeliä, 13+18=31. Aho on tehnyt pudotuspeleissä vielä runkosarjaakin hurjempaa jälkeä, mikä on huippupelaajan merkki.

Kun panokset ovat korkeimmillaan, Aho tuntuu löytävän vielä uuden vaihteen silmään.

– Ehkä niin. Haluan parantaa koko ajan. Vastustaja ei ainakaan huonone, että itsekin pitää laittaa parempaa pöytään.

Aho oli loistavassa iskussa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Seuraavaksi Aho ja koko Carolina pääsevät äärimmäiseen testiin, kun toisen pudotuspelikierroksen ottelusarja hallitsevaa mestaria Tampa Bayta vastaa alkaa maanantain vastaisena yönä.

Nyt mitataan toden teolla, onko Ahon, Teuvo Teräväisen ja Jani Hakanpään edustama Carolina kasvanut mestaritason joukkueeksi.

Vielä kahtena viime kautena raikas ja kokematon haastaja reputti testin kivikovaa Bostonia vastaan. Nyt mittari on jopa sitäkin kovempi – mutta niin pitäisi olla Carolinankin.

– Kyllähän kaikki tietävät, että Tampa on loistava joukkue. Meidän on laitettava parasta peliin. Meillä on oma juttumme, jota haluamme tehdä. Luotamme kykyihimme. Haaste on kova, mutta on hienoa lähteä pelaamaan.

Ottelusarjasta on lupa odottaa todella laadukasta jääkiekkoa. Sekä Tampa Bay ovat äärimmäisen pelinopeita ja taitavia huippujoukkueita. Runkosarjassa voitot tasattiin 4–4.

– Uskoisin, että vauhtia ainakin riittää.

– Pelin sisällä on niin paljon pieniä asioita, joissa pitää olla terävänä. Mutta kyllä tämän päivän jääkiekossa erikoistilanteet ovat isossa roolissa. Se on varmasti tärkeässä osassa tässäkin sarjassa, Aho pohtii kysyttäessä sarjan mahdollisia ratkaisupaikkoja.

Aho ja Teuvo Teräväinen ovat ykkösketjun tuhokaksikko, jolta odotetaan paljon myös Tampa Bayta vastaan.

Lisäboostin jo muutenkin kutkuttavaan ottelusarjaan tuovat fanaattiset yleisömeret. Sarjan kaksi ensimmäistä ottelua pelataan Carolinan kotiluolassa, jossa yleisömäärä nousee jo yli 16 000:een. Tampassa katsojia saa ottaa sisään 13 500.

Avauskierroksella Nashvilleä vastaan Raleighin PNC Arenan upea tunnelma oli käsin kosketeltava tv-ruudunkin välityksellä.

– Täytyy sanoa, että on todella hienoa, että yleisöä on hallissa. Ja niin se vain kuuluu ollakin. Tällaisen ajan jälkeen sitä arvostaan vielä enemmän. Se tuo ehdottomasti peliin lisämausteen.

– Kyllähän tämä on sitä jääkiekkoilijan parasta aikaa. Saa pelata tällaisissa peleissä, Aho hehkuttaa.

Silmämääräisesti Carolinan 19000 katsojaa vetävä kotiareena näytti täpötäydeltä jo Nashvilleä vastaan, vaikka tuolloin yleisömääräksi ilmoitettiin 13000.

Myös meininki Carolinan joukkueen sisällä vaikuttaa poikkeuksellisen yhtenäiseltä. Siitä yksi osoitus saatiin Nashville-sarjan päätyttyä, kun päävalmentaja Rod Brind’Amour soitti pukukopista terveysongelmista kärsineelle isälleen tunteikkaan puhelun, ja pelaajat lauloivat tälle syntymäpäivälaulun.

– Se oli hieno veto. Kertoi juuri siitä yhtenäisyyden tunteesta, mistä olen meidän joukkueessa tykännytkin. Meillä on todella tiivis ryhmä. Tykkäämme olla toistemme kanssa ja välitämme. Se on iso juttu.

– Tämä vuosi on ollut vaikea, kun perheet ja kaverit eivät ole päässeet käymään. Tukiverkosto kaukalon ulkopuolella on kuitenkin iso osa jokaisen elämää. Olemme koettaneet auttaa joukkueena siinä ja luoda entistä tiiviimpää henkeä, Aho sanoo.