Aleksander Barkoville paistoi vihdoin aurinko NHL:ssä – ”Nautin enemmän kuin koskaan aiemmin”

Florida Panthersin pudotuspelit loppuivat lyhyeen, mutta Aleksander Barkoville päättynyt kausi oli uuden alku.

Päättynyt kausi oli Aleksander Barkoville nautinto. Siitäkin huolimatta, että Floridan pelit päättyivät heti pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle.

Henkilökohtaisesti Barkov oli tällä kaudella yksi koko NHL:n parhaista pelaajista. Sen lisäksi hän johti kapteenina yllättäjäjoukkueen lähes ennennäkemättömään lentoon runkosarjassa.

Koko runkosarjan kärkipaikkaan Floridalla jäi eroa vain kolme pistettä.

– Nautin tästä kaudesta enemmän kuin koskaan aiemmin, Barkov sanoo IS:lle.

Kapteenin mielestä tämä oli Floridan paras kausi hänen kahdeksanvuotisen NHL-uransa aikana.

– Otimme ison askeleen oikeaan suuntaan koko organisaationa. Aloitimme uudelta sivulta. Valmentajat, pelaajat ja kaikki tekivät hyvää työtä. Niin hyvää kuin osasivat.

– Pelasimme yhdessä. Olimme joukkue. Haluan tämän jatkuvan tulevinakin vuosina.

Ylipäätään pääsy pudotuspeleihin oli Barkoville hyvin harvinaista herkkua. Kyseessä oli vasta toinen kerta tamperelaissentterin uran aikana, kun Florida ylsi 16 joukkueen kevään tosipeleihin.

Loistavasta ja ennen kaikkea tasaisesta runkosarjasta huolimatta pudotuspelisarjasta Tampa Bayta vastaan tuli Floridalle oppimatka. Voitot menivät 4–2.

Florida kykeni laittamaan Tampan ahtaalle, mutta hallitseva mestari näytti vielä kokemuksellaan nuorelle ja raikkaalle haastajalle kaapin paikan.

– Tuntui, että olimme jopa välillä niskan päällä, mutta ne löysivät keinot voittaa. Se on asia, jota opimme niiltä. Tietenkin sillä on merkitys, miten pelaa, mutta pudotuspeleissä vain lopputulos on se, mikä lopulta merkitsee.

Barkov nautti kuudesta tulikuumasta pudotuspeliottelusta täysin siemauksin.

– Nämä ovat pelejä, joiden takia minut on joskus laitettu jäälle ja sidottu luistimet jalkaan.

– Kyllä sen huomasi, että ne olivat ihan erilaisia runkosarjaan verrattuna. Eri intensiivisyys ja kaikki. Fanitkin olivat ihan tajuttomia. Vaikka oli vain 9 000 katsojaa, en ollut koskaan ennen kokenut täällä näin kovaäänistä yleisöä. Tuntui, että koko Etelä-Florida syttyy enemmän ja enemmän jääkiekkoon.

Floridan kotiareena on tunnettu NHL:n uneliaimpana, mutta nyt se heräsi eloon.

– Olisin vain halunnut jatkaa ja jatkaa.

Floridan tulevaisuudennäkymät kirkastuivat tämän kauden myötä kertaheitolla. Kun vielä edelliskaudella joukkue haahuili vailla päämäärää ja peliesitykset seilasivat laidasta laitaan, nyt kurssi kohti huippua löytyi.

Monivuotisella sopimuksella Floridassa valmentava konkari Joel Quenneville sai rajusti uusiutuneen joukkueensa pelaamaan sitoutuneesti yhteen, eikä Barkovin tarvinnut enää yrittää kiskoa perässään kivirekeä.

25–27-vuotiaat Barkov, Jonathan Huberdeau, Aaron Ekblad ja MacKenzie Weegar muodostavat parhaassa iässään olevan kovan ytimen.

Kun tällä kaudella heidän ympärille löydettiin muun muassa Carter Verhaeghen, 25, ja Sam Bennettin, 25, kaltaisia onnistuneita värväyksiä, Floridasta löytyykin ykskaks lupaavia aihioita jo ensi kauden suhteen.

Panthersilta löytyi tällä kaudella laajuutta.

Iät ja ajat kadoksissa ollut tekemisen meininki löytyi Floridassa.

Siitä sulan voi antaa hattuun ainakin ensimmäisen GM-kautensa johtaneelle Bill Zitolle.

– Hän tuli niin sanotusti hommiin ja teki, mitä piti. Pisti organisaation liikkeelle oikeaan suuntaan.

– Kyllä sen huomasi, että menimme aika monessa asiassa eteenpäin. Eivät pelkästään pelaajat vaan koko organisaatio. Tästä on hyvä jatkaa. Mitäänhän emme ole kuitenkaan vielä saavuttaneet.

Panthersin ryhtiliike saattoi tulla koko joukkueen tulevaisuuden kannalta kreivin aikaan. Ykköstähti Barkov on nimittäin jo ensi kauden jälkeen rajoittamaton vapaa agentti, joka voisi halutessaan lähteä minne tahansa.

Barkovin kausi saattaa huipentua vielä parhaan puolustavan hyökkääjän Selke Trophyn pokkaamiseen.

Barkovin mukaan keskusteluja jatkosopimuksesta ei ole vielä käyty.

Näin toiveikkaalta joukkueensa tulevaisuuden suhteen hän ei kuitenkaan ole koskaan aiemmin vaikuttanut – heti kauden päättymisen jälkeen.

– Odotan jo innolla ensi kautta. Nyt levätään ja treenataan ja sitten palataan tänne ensi kauteen entistä parempana.

Barkov kertoo suuntaavansa lähiaikoina Tampereelle. Kesän suunnitelma on vanha tuttu:

– Haluan taas kehittyä entistä paremmaksi, Barkov sanoo.

– Mutta vielä ei ole aika miettiä, minä päivänä ja mihin aikaan menen juoksemaan Pyynikin portaita.