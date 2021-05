NHL:n suomalaisjoukkueen valmentaja soitti koskettavan puhelun pelaajien kuunnellessa – reaktio pursusi tunnetta

Carolina Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind’Amour liikuttui ja soitti erittäin tunteikkaan puhelun pelaajien kuullen.

Carolina Hurricanes voitti NHL:n pudotuspelien avauskierroksella Nashville Hurricanesin otteluvoitoin 4–2. Dramaattisen ratkaisuottelun voittomaalista vastasi jatkoajalla Hurricanesin suomalaistähti Sebastian Aho.

Ottelun jälkeen Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour piti joukoilleen tunteikkaan pukukoppipuheen. Video päävalmentajan sanoista julkaistiin Hurricanesin Twitter-tilillä saatesanoilla ”Kun sanomme olevamme perhe, me todella tarkoitamme sitä”.

– Minulla on tässä puhelimeni, kerronpa miksi. Ette kaikki tunne isääni. Hän on vanhempi herra, jolla on ollut terveysongelmia. Hän katsoo kaikki ottelumme ja kannattaa meitä niin kovaa, ettette uskokaan, komealla pelaajaurallaan yli 1600 NHL-ottelua pelannut Brind’Amour selittää ääni liikutuksesta väristen.

– Tänään on hänen syntymäpäivänsä, ja hän on puhelimen päässä. Kuuletko minua? Brind’Amour huhuilee puhelimeen, josta hänen äitinsä vakuuttaa, että linjoilla ollaan.

– Halusin vain teidän tietävän, kuinka paljon te merkitsette hänelle, ja te annoitte hänelle tänään valtavan syntymäpäivälahjan, valmentaja toteaa.

Pelaajat reagoivat nopeasti ja alkavat kuin yhdestä suusta hoilaamaan syntymäpäivätoivotusta valmentajansa isälle.

Videon kommenttikentässä Hurricanesin yhteishenkeä ylistetään maasta taivaisiin.

Kommentoijien joukossa oli myös itsekin komean NHL-uran pelannut kanadalaishyökkääjä Jamal Mayers.

– Pelolla motivoimisen aika on ohi! Näytä heille, että välität heidän urastaan ja perheistään! Yhteen hiileen puhaltava joukkue voi tehdä ihmeitä! Tämän päivän voittavat joukkueet rakentavat yhteisöllisen ja voitokkaan perheen, Mayers hehkutti.

Pudotuspelien toisella kierroksella Carolina kohtaa Tampa Bay Lightningin. Ahon lisäksi joukkueessa pelaavat suomalaispelaajat Teuvo Teräväinen ja Jani Hakanpää.