Historiaa tehnyt Juuse Saros säkenöi NHL:n pudotuspeleissä – suomalaissarjassa mahtava meininki: ”Niin iso osa tätä lajia”

Juuse Saros torjui kahden vuorokauden sisään 110 laukausta ja nosti Nashvillen mukaan ottelusarjaan Carolinaa vastaan.

Nashville Predatorsille ei etukäteen annettu juurikaan mahdollisuuksia pudotuspelisarjassa Carolina Hurricanesia vastaan.

Mutta niin vain sarja on neljän ottelun jälkeen tilanteessa 2–2.

Nashville kampesi mukaan viikonlopun kahdella maratonottelun voitolla. Molemmat ratkesivat vasta viidennessä erässä.

Joukkueen maalivahti Juuse Saros, 26, oli runkosarjan jälkimmäisellä puoliskolla jopa NHL:n paras maalivahti, ja sama lento on jatkunut myös pudotuspeleissä.

Carolina-sarjassa Saros on torjunut keskimäärin 43 kertaa ottelua kohden.

Viikonlopun kolmos- ja nelospelissä Saros torjui yhteensä poskettomat 110 kertaa. Sunnuntain voittopelin 58 torjunnan iltapuhde oli Nashvillen seuraennätys.

– Jos (Joonas) Korpisalon viime pudotuspelien urakkaan vertaa, niin eihän tämä siihen verrattuna ollut vielä paljoakaan. Ihan hyvä määrä silti, Saros hymähtää viitaten maanmiehensä viime pudotuspeleissä tekemään 85 torjunnan NHL-ennätykseen.

Vaikka viikonlopun huimat ottelut vaikuttavat olleen Sarokselle itselleen lähinnä business as usual, tilastojen perusteella ne olivat kaikkea muuta.

Saroksesta tuli historian ensimmäinen NHL-vahti, joka torjui pudotuspeleissä voiton kahdesta peräkkäisestä yli 50 torjunnan ottelusta. Ylipäätään yli 50 torjuntaan kahdessa ottelussa putkeen oli aiemmin yltänyt vain St. Louisin Curtis Joseph keväällä 1993.

Hirmuvireisen suomalaisvahdin mukaan peräkkäiset maratonottelut eivät kuitenkaan painaneet sen suuremmin kropassa.

– Mutta nämä kaksi peliä jaksoin ainakin hyvin, jaloissa ei ollut ongelmaa. Pitää vain pystyä pitämään keskittyminen. Hikoilua tulee totta kai vähän normaalia enemmän. Nesteytys pitää olla kunnossa, jotta jaksaa painaa.

– Aina kun saimme kiekon toiseen päätyyn, niin tietenkin toivoin, että nyt saataisiin maali tehtyä.

Saros on ollut Carolinalle vaikea mies ohitettavaksi.

Pudotuspelien alkaessa NHL-jääkiekko muuttuu fyysisemmäksi ja intensiivisemmäksi.

Maalivahtipeliä tämä ei ole Saroksen mukaan muuttanut.

– Veskarin näkökulmasta tämä on kuitenkin suht samanlaista kuin runkosarjassa. Luulen, että muutos näkyy enemmänkin kenttäpelaajilla lisääntyneenä fyysisyytenä.

Kun Kanadassa tahkotaan yhä tyhjissä halleissa, Carolinan ja Nashvillen sarjassa pelaajat ovat päässeet nauttimaan mahtavasta tunnelmasta. Molemmilla paikkakunnilla halleihin on saatu ottaa yli 12 000 katsojaa.

– Kun kauden mittaan on koko ajan lisätty katsojia, niin on oikeasti oppinut arvostamaan, kuinka siisti homma on, että yleisöä on hallissa, Saros sanoo.

– Kyllä se vain on niin iso osa tätä lajia ja tuo peliin ihan erilaisen elementin.

Myös jälkipelit tilanteiden jälkeen ovat pudotuspeleissä vahvasti läsnä. Vaikka Saros on Nashvillen tärkein pelaaja, hän ei ole saanut Carolinalta erityiskohtelua.

Edes suomalaiskolmikko Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen ja Jani Hakanpää ei ole käynyt hiillostamassa maanmiestään – ainakaan vielä.

– Ei ole pahemmin mitään tullut. He ovat rentoja äijiä kaikki, Saros naurahtaa.

Ylipäätään maalivahtien psyykkaaminen on Saroksen kokemuksen perusteella vähäistä.

– Aika harvoin tulee mitään. Joskus joku saattaa jotain sanoa, mutta kai se riippuu vähän joukkueesta ja minkälaisia tyyppejä siellä on. Joillakin se kuuluu peliin, mutta useimmille ei.

– Yleensä ne ovat vain sellaisia vähän kaverillisempia heittoja.

Nashvillen ja Carolinan taisto on pudotuspelien todellinen suomalaissarja, sillä Carolinan kolmikon lisäksi Nashvillellä on riveissään viisi suomalaispelaajaa: Mikael Granlund, Erik Haula, Eeli Tolvanen sekä maalivahdit Saros ja Pekka Rinne.

Saros nousi Nashvillen ykkösvahdiksi viime kaudella.

Nashville on kammennut Saroksen johdolla ottelusarjassa tasoihin, mutta Carolina on yhä suuri suosikki etenemään toiselle kierrokselle.

Kävi sarjassa lopulta miten tahansa, Sarokselle kausi on ollut henkilökohtaisesti suuri menestys.

Hän voi hyvinkin olla mukana kolmen Vezina-finalistin joukossa, kun seurojen GM:t äänestävät parhaan maalivahdin palkinnosta.

Kesän sopimusneuvotteluihinkin on mukava lähteä. 1,5 miljoonan dollarin kausipalkkaan on varmuudella luvassa roima korotus.

Saros on noussut nyt ensi kertaa NHL-urallaan todelliseen valokeilaan, ja hänen loisto-otteitaan on hehkutettu laajalti.

– Ihan kivalta tietenkin tuntuu, että olen saanut sellaistakin puhetta saanut aikaan.

– Pelaaminen on tuntunut hyvältä ja tietenkin joukkue edessä on pelannut tosi hyvin. Se mahdollistaa myös veskarin hyvän pelaamisen, joten koko joukkuetta pitää kiittää, Saros sanoo vaatimattomaan tyyliinsä.