Jarmo Kekäläiseltä mehukas paljastus: Jukka Jalonen on ehdolla NHL-valmentajaksi

Jarmo Kekäläinen puhui ensi kesän suunnitelmistaan Hockey Wanderlust -sivuston haastattelussa.

Columbus Blue Jacketsin general manager Jarmo Kekäläinen on tulevana kesänä suurten päätösten äärellä. Joukkue kynti menneellä NHL-kaudella rumasti, ja joukkueeseen kaivataan kipeästi uutta voimaa.

Myös pitkäaikaisen päävalmentajan John Tortorellan sopimus päättyi.

Kekäläisellä on siis edessään uuden pääkäskijän palkkaus. Hän kertoi Hockey Wanderlust -sivuston haastattelussa ajatuksiaan päävalmentajanmetsästyksestä.

Kekäläiseltä kysyttiin, aikooko hän harkita Tortorellan manttelinperijäksi eurooppalaista valmentajaa.

– En näe yhtään syytä, mikseivät eurooppalaiset valmentajat olisi sopivia mihin tahansa valmennuspestiin jääkiekkomaailmassa. Meille valmentajan kansalaisuudella ei ole mitään väliä. Ei ole mitään ongelmaa palkata eurooppalaista valmentajaa, jos hän on oikea mies tehtävään, Kekäläinen pyöritteli.

Suomalaispomo tosin muistutti, ettei hyppäys ole helppo, sillä NHL-joukkueen luotsaaminen eroaa eurooppalaisesta toimintakulttuurista huomattavasti. Hän kuitenkin nosti oma-aloitteisesti yhden nimen, joka saattaisi kiinnostaa Columbusta.

– Tunnen Jukka Jalosen todella hyvin. Hän on mahtava valmentaja, joka on voittanut urallaan paljon ja menestynyt käytännössä kaikkialla, missä on valmentanut. Otamme hänet ehdottomasti huomioon, Kekäläinen totesi ja jatkoi:

– Meidän pitää löytää paras mahdollinen ratkaisu organisaatiomme kannalta, mutta se (Jalosen palkkaaminen) ei ole missään nimessä poissuljettu vaihtoehto.

Jalosella on ensi vuoden MM-kotikisoihin ulottuva sopimus Leijonien päävalmentajana. Kontrahdissa on kuitenkin NHL-pykälä, jonka mukaan hän voi lähteä rapakon taakse kesken sopimuskauden.