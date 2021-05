Suosikkiselostaja täräytti rohkean ennustuksen, joka meni pahasti pieleen – joutuu nyt maksamaan puheistaan Tampereen kaduilla

Selostaja Antti Mäkinen joutuu kaivamaan lenkkikengät kaapistaan, sillä häntä odottaa erikoinen kävely.

Antti Mäkinen on kokenut kiekkoselostaja. Arkistokuva vuodelta 2018.

NHL:n pudotuspelien ensimmäinen kierros on jo pitkällä. Maanantain vastaisena yönä viimeistään varmistui se, että V sport Suomen NHL-selostaja Antti Mäkinen, 42, joutuu lunastamaan erikoisen lupauksensa.

Kangasalla asuva suosikkiselostaja uhosi, että jos Winnipeg Jets nappaa ottelusarjassa Edmonton Oilersia vastaan kaksi voittoa, hän kävelee Tampereen keskustan ympäri – takaperin.

Ehdottomana suosikkina sarjaan lähtenyt Oilers on kuitenkin hävinnyt kaikki kolme otteluaan Jetsiä vastaan ja on enää yhden voiton päästä jatkopaikasta.

Onko harjoittelu takaperinkävelyä varten jo aloitettu?

– Pikkuhiljaa pitäisi varmaan alkaa treenaamaan. Lupaus pidetään ja kävely tullaan järjestämään. Ilmeisesti on hirveästi halukkaita tulemaan kannustamaan minua matkalle, Mäkinen vastaa.

Mäkinen ei uskonut lupauksensa koskaan konkretisoituvan, mutta kanadalaisseura nappasi voittoja voiton perään ja kansanliike Mäkisen takaperinkävelyn puolesta syntyi.

Selostaja kuitenkin painottaa Edmontonin ansaitsevan sarjan häviön.

– Miksi runkosarjassa maailman paras jääkiekkoilija Connor McDavid ja hänen aseenkantajansa Leon Draisaitl pystyi tekemään ihan mitä tahansa, mutta kun alkaa tosipelit niin ei tule riittävästi (tehoja)? Mäkinen kummastelee.

Connor McDavidin (vas.) ja Jesse Puljujärven edustaman Edmonton Oilersin peli ei ole kulkenut odotetusti.

Päivämäärää Mäkisen lupauksen lunastukselle ei ole vielä olemassa, mutta Twitteriin ilmestyi maanantaina tulevan koitoksen reitti. Takaperinkävely alkaa Tampereen rautatieasemalta kohti pääkirjasto Metsoa. Kirjastolta reitti jatkuu Ratinaan ohittaen uudestaan keskustorin ja kääntyen lopulta kohti Tallipihaa. Viiden kilometrin matka päättyy huvipuisto Särkänniemeen.

– Ei muuta kuin tsemppiä ja hyvää askellusta, selostajalle toivotettiin Twitterissä.

Mäkisen matka on kuitenkin siedettävissä mitoissa. Guinness World Recordsin mukaan takaperinkävelyn maailmanennätys on 12 875 kilometriä.

Mikko Rantasen ja Joonas Donskoin Colorado eteni maanantain vastaisena yönä NHL:n pudotuspelien toiselle kierrokselle.

– Colorado nopealla pelitavallaan ja päättäväisyydellään ei antanut mitään palaa St. Lousille. Ensimmäinen kierros oli Rantaselle ja Donskoille lämmittelyä. Heidän tavoitteensa on Stanley Cupissa, Mäkinen kuvaa.

Toinen jatkossa olevista joukkueista on Tuukka Raskin edustama Boston, joka kaatoi Washingtonin.

– Ennakoin, että Capitals olisi mennyt jatkoon, mutta he eivät saaneet koneistoaan missään kohtaa käyntiin. Washington oli iso pettymys. Tuukka Rask pelasi todella hienon sarjan ja on edelleenkin elementissään 33-vuotiaana, Mäkinen muistuttaa.

Aleksander Barkovin kipparoimalle Florida Panthersille Mäkinen povaa kesälomaa. Tampa Bay on enää voiton päässä jatkopaikasta. Suomalaismaalivahtien Pekka Rinteen ja Juuse Saroksen tähdittämä Nashville puolestaan roikkuu kynsin ja hampain kiinni jatkopaikassa.

Ottelusarja Carolinaa vastaan on tasan 2─2. Sarjan tähdeksi on noussut Saros, joka on viimeiseen kahteen peliin torjunut yli 50 kertaa ottelun aikana.

– Se on vaan todiste muulle maailmalle siitä, mitä suomalaiset ovat tienneet jo kauan. Saros on maailmanluokan maalivahti, Mäkinen toteaa.

Mäkinen uskoo, että Stanley Cupin nostaa ilmaan joko Tampa Bay tai Colorado. Pudotuspelien mustaksi hevoseksi selostaja nostaa New York Islandersin.

– Tiivis viisikko tulee tuottamaan monelle joukkueelle vaikeuksia. Heitä vastaan ei ole ilmaisia hetkiä luvassa kaukalossa.