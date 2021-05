St. Louisin ja Coloradon playoff-ottelu vaarassa? Koronatestien tuloksissa ollut useita ristiriitaisuuksia

St. Louis Bluesin koronatestien tuloksissa on ollut epäselvyyksiä.

St. Louis Bluesin pitäisi kohdata Colorado Avalanche pudotuspelisarjan toisessa kohtaamisessa Suomen aikaa varhain torstaina kello 5.30 alkaen.

Ottelun kohtalo on kuitenkin vielä auki, sillä Bluesin general manager Doug Armstrong kertoi TSN:n mukaan, että joukkueen ”koronatestituloksissa on ollut ristiriitaisuuksia”.

Kun joukkue paikallista aikaa piti keskiviikkoaamun harjoituksensa, riveistä puuttuivat maalivahti Jordan Binnington ja hyökkääjä Vladimir Tarasenko.

Armstrong kertoi, että seura työskentelee tiiviisti NHL:n kanssa, jotta pelaajille ehditään tehdä uudet koronatestit ennen ottelun alkua.

TSN:n kiekkotoimittaja Pierre LeBrun kertoi aiemmin, että joitakin joukkueita on testattu uudelleen ristiriitaisuuksista johtuen. LeBrunin mukaan on epäilys, että kyse on virheellisistä positiivisista testituloksista.

Coloradolaistoimittaja Adria Dater kertoi puolestaan Twitterissä, että ottelu pelataan normaalisti. Joukkueet eivät tätä ole vielä vahvistaneet.

Playoff-sarjan avausottelussa Colorado voitti St. Louisin 4–1. Avalanchen suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen saalisti kaksi syöttöpistettä.

Lisäksi sarjan avausottelussa suomalaisista esiintyivät Coloradon hyökkääjä Joonas Donskoi sekä St. Louisin puolustaja Niko Mikkola. Maalivahti Ville Husso oli Bluesin luukkuvahtina.