NHL-tähti hankki kaksi lemmikkivuohta ja antoi niille osuvat nimet – toi ne nyt jäähallille, ja siitä syntyi haisevaa jälkeä

Winnipeg Jetsin tähtisentteri valmistautui pudotuspeleihin erikoisella tavalla.

WINNIPEG Jetsin ykkössentteri Mark Scheifele järjesti todellisen yllätyksen joukkueelleen tuomalla lemmikkivuohensa harjoituksiin.

Lemmikkivuohet on nimetty todellisten legendojen, amerikkalaisen jalkapallon Tom Bradyn ja golfin Tiger Woodsin, mukaan.

– Nimesin ne kahden lempiurheilijani mukaan. Olen iso Tom Bradyn ja Tiger Woodsin fani, joten tämä on pieni vitsi, Scheifele kommentoi NHL.comille.

Scheifele hankki vuohet maaliskuussa ja nimesi ne seitsemänkertaisen Super Bowl -mestarin Bradyn ja 15 kertaa major-turnauksen voittaneen Woodsin mukaan.

Nimistä saa myös toimivan sanaleikin, sillä niin Bradya kuin Woodsiakin on pidetty lajiensa kaikkien aikojen parhaina. Englanninkielinen, usein käytetty lyhenne GOAT (greatest of all time, kaikkien aikojen suurin) kun on sama kuin vuohi eli goat.

NHL-tähti osti eläimet omien sanojensa mukaan ”vain huvin vuoksi”. Vuohet asuvat Scheifelen kanssa yhdessä hänen Oliver-koiran kanssa.

Tämän kauden runkosarjassa 63 pistettä nakuttanut Scheifele toi vuohet kaukaloon viime sunnuntaina. Jetsin runkosarja päättyi edellisiltana.

– En usko, että huoltajat olivat kovin iloisia, sillä ne (vuohet) kakkasivat kaikkialle, Scheifele huomautti.

Nähtäväksi jää auttoiko vuohien läsnäolo Winnipegin valmistautumista pudotuspeleihin. Pudotuspelit käynnistyvät Jetsin osalta vierasjäällä torstain vastaisena yönä.