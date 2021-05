Kommentti: Aleksander Barkov tekee minkä pystyy – silti hänen johtamaltaan joukkueelta vaaditaan nyt historiallista temppua

Kaksi äärimmäisen niukkaa tappiota on ajanut Florida Panthersin tilanteeseen, jossa sen pitäisi tehdä historiallinen temppu, kirjoittaa Ville Touru.

NHL:n runkosarjan suuren yllättäjän Florida Panthersin pudotuspelit ovat alkaneet huonoimmalla mahdollisella tavalla: kaksi tappiota kahdesta kotipelistä.

Ne ovat ajaneet Aleksander Barkovin johtamat joukot todella tukalaan tilanteeseen.

Floridan kannalta alku on ollut erityisen kitkerä siksi, että joukkue ei ole pelannut edes huonosti – päinvastoin. Tampa Bay Lightning on vain osoittanut, että tosipeleissä se on äärimmäisen vaikeasti voitettavissa.

Avausottelussa Floridalla oli kaikki eväät voittoon. Se oli jopa parempi, mutta Tampa käänsi voiton lopulta edukseen ylivoimamaaleillaan.

Toisessa pelissä Florida taisteli, puski päälle ja hallitsi näennäisesti pelitapahtumia, mutta taas jäi luu käteen – kenties kohtalokkaalla tavalla.

Tampa Bay pääsee kotiluolaansa kahden voiton karkumatkalla.

Tuorein kohtaaminen ei ollut enää ilotulitusmaisen avauspelin kaltaista hurlumheitä.

Avauserässä kahden maalin johtoon karannut Tampa kontrolloi tapahtumia. Kahdessa jälkimmäisessä erässä se ei enää luonut hyökkäyssuuntaan juurikaan mitään vaarallista, mutta piti myös yritteliään Floridan tehokkaasti poissa huippupaikoilta.

Hallitseva mestari ei ole ollut vielä parhaimmillaan, mutta voittamisen jalo taito sillä on näpeissään paremmin kuin kenties millään toisella joukkueella. Rutiini ja pelaajamateriaali ovat niin kovalla tasolla, että hetkellisistä vaikeammista jaksoista huolimatta se ei sorru minkäänlaiseen hermoiluun tai hölmöilyyn.

Vaikka Tampan kausi ei ole ollut vielä mitenkään loistelias, se ei ole päästänyt kerran haltuunsa saamiaan otteluita lipsumaan käsistään. Tampa on johtanut tällä kaudella ottelua kahden erän jälkeen 28 kertaa ja voittanut ne kaikki.

Sanomattakin on selvää, että seuraavan ottelun merkitys tässä sarjassa on valtava. Jos Florida siinä taipuu, esirippu voidaan laskea näyttämön eteen.

Sarja ei ole vielä ohi, mutta Florida jos mikä olisi tarvinnut sarjaansa loistoalun. Rutinoituneen mestarin kahden voiton jälkeen kanto raikkaan ja kokemattoman pantterilauman kaskessa on kasvanut melkoisen suureksi.

Panthersin jatkoon eteneminen vaatisi jo historiallista temppua.

Tampa Bay ei nimittäin ole koskaan menettänyt 2–0-sarjajohtoon pudotuspeleissä. Nyt käsillä oleva kerta on seurahistorian seitsemäs.

Eikä Florida liiemmin ole koskaan kahden voiton sillasta noussut – se ei tosin ole seurahistoriassaan voittanut pudotuspelisarjaa kuin finaalikeväänä 1996.

NHL:n historiassa paras seitsemästä -sarjan kaksi ensimmäistä ottelua hävinnyt joukkue on noussut lopulta jatkoon vain 13 prosenttia kerroista.

Tampan maalinedustalla eivät punapaidat keskiviikkoaamuna mellastaneet.

Kahteen otteluun kolme tehopistettä tehneen Barkovin panoksesta homma ei toistaiseksi ole jäänyt kiinni.

Suomalaiskapteeni on pelannut näissä peleissä yhteensä hurjat 47.55 minuuttia. Tänä aikana maaliodottamien suhde on ollut Floridan eduksi murskaavasti 67–33.

Vaaralliset maalipaikat on Barkovin ollessa jäällä kirjattu Floridalle 16–5 – mutta maalit näistä Tampalle 2–1.