Video NHL:n kiihkeästä pudotuspeliottelusta kertoo kaiken –”Saako itkeä?”

Carolinan ja Nashvillen playoff-ottelussa oli upea tunnelma.

On ollut sykähdyttävää seurata, kun urheilun fanit eri puolilla maailmaa ovat pikku hiljaa päässeet palailemaan katsomoihin.

Englannissa Leicesterin kannattajat pääsivät todistamaan seuran ensimmäistä jalkapallon FA Cupin voittoa, kun kansallistadion Wembleylle otettiin 21 000 katsojaa.

Upeaa on ollut meininki myös lauantaina alkaneissa NHL:n pudotuspeleissä. Mylvivä yleisö on nostanut tunnetasoja niin kaukalossa kuin kotikatsomoissa.

Carolina Hurricanes voitti kotijäällään Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä ottelusarjan avauspelissä Nashville Predatorsin lukemin 5–2. Lähes 20 000 ihmistä vetävä PNC Arena vaikutti tv-kuvien perusteella liki täydeltä. Virallisesti yleisömääräksi ilmoitettiin 12 000, joka on kuluvan NHL-kauden suurin yleisömäärä.

– Tämä on mahtavaa. Täällä on todella kova meteli, hehkutti Carolinan maalitilin ottelussa avannut suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen.

Tunteikkaasti asian tiivisti myös Hurricanesia seuraava jääkiekkotoimittaja Sara Civian.

Hän jakoi videon joukkueiden saapumisesta kaukaloon saatesanoilla: ”Saako pressikatsomossa itkeä?”.

Jos alla oleva video ei näy laitteellasi, pääset siihen tästä linkistä.

– Se oli todella erityinen ilta, ottaen huomioon olosuhteet... se oli sähköistä. Olin unohtanut, millaista se on, koska edelliskerrasta on niin kauan. Luulen, että ihmiset tarvitsivat jotain piristystä. Puolitoista vuotta on ollut melkoista roskaa. Katsojat päästivät kaiken ulos, siltä se tuntui. Kyllä, he kannustivat meitä, mutta he myös iloitsivat siitä, että pääsivät ulos, kommentoi Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour.

Playoff-ottelut NHL:ssä jatkuvat Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kolmella pelillä.

Pittsburgh Penguinsin ja New York Islandersin välinen ottelu alkaa kello 2.30, Florida Panthers–Tampa Bay Lightning kello 3 ja Vegas Golden Knights–Minnesota Wild kello 5.