Jesperi Kotkaniemeä saattaa odottaa tyly kohtalo pudotuspelien avausottelussa.

Ennusmerkit näyttävät siltä, ettei Jesperi Kotkaniemi olisi avauskokoonpanossa Montreal Canadiensin pudotuspeliavauksessa Torontoa vastaan perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, uumoilee The Athletic.

Sivuston NHL-toimittaja Arpon Basu vieraili viikonloppuna Montreal Canadiensin harjoituksissa, joissa joukkue hioi kuvioitaan tulevia pudotuspelejä varten. Basu näki, miten kaikki Montrealin pelaajat saapuivat jäälle punaisessa tai valkoisessa paidassa.

Kolmella hyökkääjällä oli harmaa paita: Kotkaniemellä, Michael Frolikilla ja Cole Caufieldillä.

Harmaa paita viittaa siihen, että kolmikko on kokoonpanon ulkopuolella, kun tosipelit alkavat.

Kotkaniemen, 20, paikan ”punaisessa ketjussa” oli ottanut kokenut kehäkettu, Stanley Cupin voittanut Eric Staal, 36. Keskushyökkääjä Staal pelasi harjoituksissa Corey Perryn ja Josh Andersonin keskellä.

Montrealin tulokasvalmentaja Dominique Ducharme, jolla on edessään ensimmäiset NHL-pudotuspelit päävalmentajana, ei vahvistanut Kotkaniemen pudottamista neljästä pelaavasta ketjusta.

– Meillä on syvyyttä, joten ensimmäisen pelin kokoonpano voi olla erilainen kuin toisessa ja kolmannessa ottelussa. Tarvitsemme ja käytämme syvyyttämme. Se on joukkueen vahvuus, Ducharme kommentoi The Athleticille.

Kotkaniemi pelasi NHL:n runkosarjassa täydet 56 peliä tehoin 5+15. Hänen kauden jälkipuoliskoaan pidettiin heikkona.

Viime kaudella Kotkaniemi säväytti kuplapudotuspeleissä, kun Habs pudotti Pittsburghin karsintakierroksella ja väänsi Philadelphian kanssa kuuden ottelun sarjan. Kotkaniemi teki 10 pelissä neljä maalia.

Ducharme, 48, nimettiin Claude Julienin tilalle Montrealin väliaikaiseksi päävalmentajaksi helmikuussa.