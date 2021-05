Kommentti: Jos tykkäät jääkiekosta, nyt kannattaa avata televisio

NHL-kauden parhaat pelit ovat käsillä, kirjoittaa Ville Touru.

Meno NHL-kaukalossa on nyt armotonta.­

NHL:n pudotuspelien alkua odotetaan joka vuosi vesi kielellä, mutta tänä vuonna odotus on ollut jopa poikkeuksellisen suuri. Edellisistä yleisön edessä pelatuista kevään tosipeleistä kun on vierähtänyt jo kaksi vuotta.

Pudotuspelien alku ei ole pettänyt.

Jääkiekkokauden viihdyttävimmät ottelut pelataan perinteisesti NHL:n pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Sen on heti ensipuraisu jälleen osoittanut. Ero runkosarjalätkään on massiivinen.

Tiivistahtisen runkosarjan jälkeen joukkueilla oli hieman pidempi hengähdystauko, ja akut ladattiin täyteen. Tunnetila ja energia ovat tapissa.

Kun samaan aikaan NHL:n parhaiden joukkueiden voitonhimo on valtava, jääkiekon ystäviä hemmotellaan loistavilla otteluilla ja taistelupareilla toisensa perään.

Ensimmäinen pudotuspelikierros on kuin talven jälkeen laitumelle pääsevien eläinten sinkoilua. Tunne lyö usein ylikin.

Eläimellistä meno oli etenkin maanantaiaamuna Floridan ja Tampa Bayn välissä sarja-avauksessa, pudotuspelihistorian ensimmäisessä osavaltion paikallistaistossa.

Se oli NHL-kauden toistaiseksi viihdyttävin ottelu. Yhdeksän maalia, molempien tähtipelaajat eturivissä ottelua ratkomassa, johtoasema vaihtui neljästi, 90 taklausta, äärimmäistä tunnetta, taitoa, tempoa, rytinää ja harmaan alueen ilkeyksiä.

Siinä oli kaikkea, mitä jääkiekko-ottelulta voi vain toivoa. Odotettavissa on todella huima sarja.

Mikä ihana siunaus onkaan, että Yhdysvaltojen puolella kaikissa halleissa on jo yleisöä. Esimerkiksi Floridassa paikalla oli 9 600 katsojaa, Las Vegasissa lähes 9 000. Nashvillen kotiotteluissa luvassa on yli 12 000 katsojan spektaakkeleita.

Pleksejä hakkaavat ja hurmiossa pudotuspelipyyhkeitä heiluttavat fanit ovat kuin bensaa jo ennestään roihuaviin liekkeihin.

Yleisön merkitystä tv-katselukokemukseenkaan ei sovi vähätellä. Sen huomasi kunnolla vasta, kun hallit kumisivat koronan seurauksena tyhjyyttään.

Vegasin T-Mobile Arenassa oli tunnelma katossa.­

NHL:n tosipelien alkaessa taklaus- ja kamppailupelaaminen nousee aivan eri sfääreihin.

Kun vielä runkosarjassa otteluiden keskimääräinen taklausmäärä pyörii noin 40:ssä, pudotuspelien alussa se vähintään tuplaantuu.

Toistaiseksi pudotuspelejä on takana vasta neljän ottelun verran, mutta trendi on selvä: Washington–Boston 92 taklausta, Pittsburgh–Islanders 119, Vegas–Minnesota 128 ja Florida–Tampa 90.

Kirill Kaprizov sai Jonathan Marchessaultilta maistiaisen tunnelmasta heti pudotuspelidebyytissään.­

Huomionarvoista on, että taklausten tilastoinnissa on NHL:ssä paikkakuntakohtaisia eroja, mutta homman nimi on joka tapauksessa käynyt selväksi.

Tähän NHL:n tosipelien vaatimustasoon olisi suomalaisessakin pelaajatuotannossa syytä kiinnittää huomiota. Pää alhaalla isossa kaukalossa pelailusta hyppy NHL:n pudotuspelimeininkiin on valtava.