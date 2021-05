Pekka Rinne puhuu jatkosuunnitelmistaan – "Sauna-Peksi" paljastaa myös, miten saunalle kävi muutossa: ”Tämä on vähän noloa”

Pekka Rinne ei ole harmissaan, että nuorempi suomalaiskollega Juuse Saros syrjäytti hänet Nashville Predatorsin ykkösvahdin paikalta.

Nashville Predatorsin NHL-maalivahti Pekka Rinne tunnetaan NHL-piireissä lempinimellä Sauna-Peksi.

Rinne oli pudotuspelien kynnyksellä NHL-selostaja Antti Mäkisen haastateltavana V sportin Instagram-livessä. Mäkinen sanoi Rinteelle, että yleisön pyynnöstä Rinteen tulisi pitää katselijoille saunaesittely.

– Tää on vähän nolo juttu. Me ollaan muutettu eri taloon, ja vanha pihasauna jäi sinne. Eli meneeköhän tässä samalla tuo sauna-lisänimikin, Rinne mietiskeli.

– Meillä on höyrysauna tuolla meidän makkarissa. Mutta se on aika sellainen jenkkiversio. Eihän se ole sama asia missään nimessä, Rinne harmitteli.

Pekka Rinne on pelannut Nashville Predatorsissa 15 kauden aikana yli 700 ottelua. Hänen sopimuksensa päättyy tähän kauteen.­

Rinne on hikoillut viime aikoina muuallakin kuin (höyry)saunassa. Runkosarjan päätöskierroksella viime tiistaina hän pääsi aloittamaan ottelun maalin suulla ensimmäisen kerran yli kuukauteen. Rinne pelasi NHL-uransa 60. nollapelin, kun Predators kukisti Carolina Hurricanesin 5–0.

Koko 15-vuotisen NHL-uransa ajan Predatorsia edustanut Rinne sai ottelun aikana ja sen jälkeen joukkueen kannattajilta valtaisat suosionosoitukset.

Rinne kertoi vielä Mäkisen haastattelussa olleensa häkeltynyt saamastaan huomionosoituksesta. Hänen sopimuksensa Predatorsin kanssa päättyy tähän kauteen. Rinne ei kuitenkaan myöntänyt, että juhlallisuudet olisivat liittyneet hänen jatkosuunnitelmiinsa.

– Se oli kyllä jotain ihan uskomatonta. En ole missään ilmoittanut aikeistani ensi kauden suhteen. Se oli täysi yllätys. Itselleni rupesi vähän valkenemaan lämmittelyissä, kun luistelin jäälle. Ihmisillä oli paljon kylttejä ja mun pelipaitoja. Se yllätti täysin.

– Ja se oli vähän erikoinen hetki. Jos tulen ensi kaudeksi takaisin, niin mitäs sitten, Rinne mietti.

Viimeistään tällä kaudella 38-vuotias kempeleläinen on jäänyt Predatorsissa selkeästi kakkosvahdin rooliin, kun 26-vuotias suomalaiskollega Juuse Saros ohitti hänet nokkimisjärjestyksessä.

– Viime vuodesta, oikeastaan siitä asti kun John Hynes tuli koutsiksi, oma roolini on pienentynyt tosi paljon. Ja ihan aiheesta. Juuse on ollut yksinkertaisesti niin hyvä. Jo viime kauden lopussa hän pelasi meidät pudotuspeleihin. Ja jos ajattelee, missä tilanteessa olimme kaksi kuukautta sitten; Juuse on valtava tekijä siinä, että olemme pudotuspeleissä, Rinne antoi tunnustusta.

– Hänessä on niin paljon hyviä puolia, että on helppo olla hänen puolestaan onnellinen, Rinne jatkoi.

Rinne on pelannut kaudesta 2005-06 lähtien Predatorsin maalilla yhteensä 683 runkosarjan ja 89 pudotuspelien ottelua. Kaudella 2017–18 Rinne valittiin NHL:n parhaaksi maalivahdiksi. Vuotta aiemmin Predators taipui Stanley Cup -finaaleissa Pittsburgh Penguinsille.

Jutun pääkuvan paikalta aukeavalla videolla Rinne analysoi tarkemmin Saroksen ominaisuuksia, kertoo omista jatkosuunnitelmistaan ja puhuu paljon muustakin.