Sebastian Aholle taas komea kunnianosoitus – johdattaa Carolinan uudessa tilanteessa pudotuspeleihin: ”Niin paljon siistimpää”

Carolinassa jahdataan nyt tosissaan mestaruutta. Suomalaisia vilisevä pudotuspelisarja Nashvilleä vastaan alkaa maanantaina.

Vaikka runkosarjavoitto lipsahtikin lopussa käsistä Coloradolle, Carolina Hurricanesin runkosarja oli loistava.

Carolinan taso pysyi korkealla läpi kauden, ja Keskisen divisioonan kärkipaikka oli hyvinkin ansaittu.

Joukkueen ykköstähden Sebastian Ahon henkilökohtainen runkosarja ei sekään ollut hullumpi. Aho oli joukkueensa ylivoimainen kärkimies sekä maaleissa että pisteissä.

56 ottelussa kertyivät tehot 24+33=57.

Aho sai runkosarjastaan myös hienon kunnianosoituksen.

Hurricanesia seuraavat paikalliset toimittajat valitsivat suomalaisen neljättä vuotta putkeen joukkueen arvokkaimmaksi pelaajaksi.

– Ihan hyvän tasainen kausi. Olen ihan tyytyväinen, että pystyin pitämään tason suht tasaisena, vaikka otteluruuhkien keskellä ihan jokaisessa pelissä jalka ei ollut niin sanotusti aivan tuore, Aho summaa vaatimattomaan tyyliinsä.

Etenkin runkosarjan loppu oli Aholta suorastaan hurja. Kun ketjukaveri Teuvo Teräväinen palasi kokoonpanoon lähes kahden kuukauden tauoltaan, Ahonkin liekki vaikutti roihahtavan seuraavalle tasolle.

– Sanomattakin on selvää, että Teukka on meille tärkeä palanen. Olen aina tykännyt pelata hänen kanssaan.

Sebastian Aho (vas.), Teuvo Teräväinen ja Jani Hakanpää muodostavat Carolinan suomalaiskolmikon.­

Pudotuspeliurakkansa Carolina aloittaa tulevana maanantaina Nashvilleä vastaan.

Carolina on mukana pudotuspeleissä kolmatta vuotta putkeen, mutta asetelma on nyt uusi.

Viime vuosina joukkue on lähtenyt tosipeleihin raikkaana haastajana, eikä sen niskaan ole ladattu mestaruusodotuksia – ainakaan ulkopuolelta.

Nyt Rod Brind’Amourin joukkue lähtee loistavan runkosarjan myötä pudotuspeleihin todellisena Stanley Cup -kandidaattina.

Myös Nashville-sarjan asetelma on selvä, lähes Daavid vastaan Goljat.

– Kova vastus on luvassa, totta kai. Jos pudotuspeleihin pääsee, täytyy olla kova joukkue. Siitä ei pääse mihinkään. Tämä on meille hyvä haaste, Aho sanoo.

Paperilla kaikki on pedattu suursuosikki Carolinalle. Sillä toimi runkosarjassa kaikki. Joukkue ratkoi pelejä tasaisesti kolmen ketjun voimin ja oli erikoistilanteissa NHL:n eliittiä.

Aivan läpihuutojuttu Nashville ei kuitenkaan ole. Carolinan kannalta sudenkuoppa piilee lähinnä siinä, että rimaa hipoen pudotuspeleihin selvinnyt Nashville on pelannut veitsi kurkulla sata lasissa jo toista kuukautta, kun taas Carolina nosti runkosarjan lopussa jo hieman jalkaa kaasulta.

Runkosarjan keskinäisten kohtaamisten voitot menivät Carolinalle 6–2, mutta viime viikon kaksi viimeistä peliä olivat Nashvillen näytöstä.

– He pelasivat pudotuspeleihin pääsystä ja meillä oli vähän vähemmän panosta. En tiedä vaikuttiko se, mutta toisaalta eipä niillä peleillä ole enää mitään merkitystä. Nyt on puhdas pöytä.

– Luotamme omaan sapluunaamme, eikä tässä tarvitse mitään pelillisiä asioita enää muuttaa. Luvassa on varmasti intensiivisiä ja kovia pelejä, joissa laitetaan kaasu pohjaan.

Paineettoman altavastaaja-asetelman lisäksi lähtökohtaisesti Nashvillen ainoa etu on tolppien välissä. Juuse Saros on nimittäin parin viime kuun ajalta NHL:n kovavireisin maalivahti, joka torjui välillä yksinään voittoja Nashvillelle.

Juuse Saros on ollut ilmiömäisessä vedossa Nashvillen maalilla.­

Carolinan ja Nashvillen välisessä sarjassa kaukalo vilisee suomalaisia. Ahon ja Teräväisen lisäksi Carolinaa edustaa Jani Hakanpää. Nashvillen petopaitaa kantavat Mikael Granlund, Eeli Tolvanen, Erik Haula sekä maalivahdit Saros ja Pekka Rinne.

Tunnelmaa sarjassa riittää varmasti. Nashvillen viranomaiset ovat antaneet luvan ottaa halliin yli 12 000 katsojaa.

Carolinalla katsojia on tällä tietoa ainakin 6 000, mutta määrän nostamista ”kotiedun turvaamiseksi” vaadittiin osavaltion kuvernööriltä viimeksi torstaina.

– On ollut kyllä ehdottomasti siistiä, kun on ollut yleisöä. Kyllähän se vaan tuo lisämausteen peliin, kun hallissa on väkeä ja meteliä. Se on niin paljon siistimpää kuin tyhjässä hallissa pelaaminen, Aho innostuu.

Armottoman tiivistahtisen runkosarjan jälkeen viikon tauko ennen pudotuspelien alkua tuli Carolinallekin tarpeeseen.

Joukkueen suomalaiset hiovat välipäivinä kuvioitaan ainakin Ahon pihasaunalla.

– Nyt on vähän aikaa hengähtää ja ladata akut täyteen, että ollaan valmiina, kun maanantaina kiekko putoaa, Aho päättää.