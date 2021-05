NHL:n pudotuspelit alkavat – kuka voittaa Stanley Cupin? Tässä suosikkiselostaja Antti Mäkisen arviot mestarista ja suomalaistähdistä

NHL:n pudotuspelit käynnistyvät ensimmäisten parien osalta viikonloppuna. IS näyttää V sport Suomen NHL-selostaja Antti Mäkisen isännöimän suoran lähetyksen, johon vieraaksi saapuvat suomalaiset NHL-tähdet Teuvo Teräväinen, Joonas Donskoi, Pekka Rinne, Juuse Saros ja Mikko Lehtonen.

NHL:n pudotuspeliparit ovat nyt selvillä, vaikka runkosarjaa on vielä jäljellä muutaman ottelun verran. Stanley Cupin jahtaaminen alkaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Washingtonin ja Bostonin välillä. Sunnuntain illassa yhteen ottavat Pittsburgh ja New York Islanders.

Maanantain vastaisena yönä on Floridan ja Tampa Bayn vuoro. Kaikki pudotuspeliparit voit katsoa tästä.

– Ensimmäisen kierroksen parit näyttävät todella hyviltä. Ainoa pari, missä on selkeä suosikki on Toronto–Montreal. On järkyttävä pettymys, jos Maple Leafs ei voita sarjaa. Muilta osin näen yllätysvalmiita pareja. Pudotuspeleissä tempo muuttuu, kun sarjapisteiden sijasta kerätään otteluvoittoja, linjaa V sport Suomen NHL-selostaja Antti Mäkinen.

Mäkisen johdolla tulevia pudotuspelejä ennakoidaan tänä iltana peräti seitsemän vieraan kera suuren suosion saavuttaneessa suorassa Instagram-lähetyksessä, jonka Ilta-Sanomat näyttää sivuillaan klo 20 alkaen.

Vieraiksi saapuvien Nashvillen maalivahtien, Pekka Rinteen ja Juuse Saroksen, osalta puheenaihe on selvä.

– Saros on noussut ykkösmaalivahdiksi ja vahvistanut paikkansa. Vastaavasti Rinteelle kuluva kausi on ollut poikkeuksellinen hänen jäädessä kakkosmaalivahdiksi. On mielenkiintoista kuulla, miten hän siihen suhtautuu. Sanomattakin on selvää, että jos Nashville haluaa sarjansa yllättää ja ottaa neljä voittoa, niin Juuse Saroksella on kaikki sormensa pelissä, Mäkinen pohtii.

Nashville kohtaa ensimmäisellä kierroksella Carolina Hurricanesin, josta Mäkisen vieraaksi saapuu loukkaantumisista kärsinyt Teuvo Teräväinen.

– Hurricanes on yksi suurimmista suosikeista. Haluan kuulla ”Teukan” suusta, millaisessa fyysisessä kunnossa hän itse on ja kuinka iso usko hänellä on omaan joukkueeseen, Mäkinen sanoo.

VIERAAKSI saapuu myös Coloradon Joonas Donskoi, joka saa vastaansa pudotuspeleissä St. Louisin.

– Donskoi pelasi upean, viimeisen sopimuskauden. Ylivoimalla Donskoin rooli on merkittävä ja häneltä vaaditaan paljon myös pudotuspeleissä, Mäkinen veistelee.

Lähetyksessä vierailee myös divisioonansa viimeiseksi runkosarjassa jäänyt Columbuksen Mikko Lehtonen. Lauteilla kuullaan lisäksi Devilsin palkkalistoilla olevaa V sportin asiantuntijaa Esa Pirnestä sekä Ilta-Sanomien Sami Hoffrénia.

Suomalaispelaajien pärjäämisen osalta Mäkisellä on selkeät sävelet.

– Isojen nimien tulee onnistua. Aleksander Barkov on yksi NHL:n parhaimpia pelaajia, hänen täytyy kyetä kapteenina johtamaan omia edestä isolla kädellä. Heillä on vastassa ensimmäisellä kierroksella hallitseva Stanley Cup -voittaja Tampa Bay. ”Sashan” täytyy olla parhaimmillaan, jos he haluavat jatkoon.

Yhtä lailla Coloradon Mikko Rantasen vastuulla on paljon tehopisteitä.

– Sillä palkkalapulla täytyy saada asioita tapahtumaan ja hänen täytyy olla joukkueen parhaimmistoa. Samat sanat Teräväiselle ja Aholle, Mäkinen analysoi.

Antti Mäkinen, mikä joukkue lopulta nostaa Stanley Cupin ilmaan?

– Jos Tampan terävimmät pelaajat ovat riittävän terveitä, niin Lightningista tulee joukkue joka uusii mestaruutensa. Jollei näin käy, niin mestari on Avalanche.

Pudotuspelien mustaksi hevoseksi Mäkinen nostaa edellisellä vuosikymmenellä kaksi Stanley Cupia voittaneen Pittsburgh Penguinsin.

– Heillä on kolmessa ensimmäisessä ketjussa keskushyökkääjinä Sidney Crosby, Jevgeni Malkin ja Jeff Carter. Se on koko pudotuspelien paras sentterikolmikko. Pohjois-Amerikassa on sellainen sanonta, että älä koskaan lyö vetoa Crosbya vastaan. Jos sen voi yllätykseksi laskea, niin minulle kevään yllättäjä on Pittsburgh Penguins.

