Ville Hussolle uran ensimmäinen nollapeli NHL:ssä: ”Ajatuksenani oli vain pitää hauskaa”

Ville Husso torjui 31 kertaa, kun St. Louis Blues voitti Minnesota Wildin.

Ville Husson käsitys hauskanpidosta tarkoitti 31 laukauksen pysäyttämistä ja hänen ensimmäistä nollapeliään NHL-jääkiekkoliigassa, kun St. Louis Blues nujersi Minnesota Wildin 4–0.

– Kun tulin kaukaloon, ajatuksenani oli vain pitää hauskaa. Meillä ei ollut paineita. Se toimi hyvin, saimme 4–0 voiton ja se oli kivaa, Husso sanoi Bluesin nettisivuilla julkaistussa haastattelussa ottelun jälkeen.

Nollapeli oli paitsi Husson NHL-uran ensimmäinen, myös Bluesin ensimmäinen tällä kaudella.

– Pääsin heti sisälle peliin. Pelasin viime viikollakin, ja se auttoi. Näin kaikki kiekot, ja kaverit sulkivat vastustajat hyvin maalin edestä, Husso kiitteli.

Bluesin päävalmentaja Craig Berube kiitteli Hussoa joukkueen kannattelemisesta ottelun alkuvaiheessa.

– Hän pelasi todella hyvin ja teki tärkeitä torjunta, kun vastustaja tuli alussa päälle ja olimme alakynnessä. Hän pelasi helkutinmoisen pelin, Berube sanoi.

David Perron teki maalin ja syötti kaksi, ja Torey Krug kirjautti tehopisteet 1+1.

– Tietysti ne (ensimmäiset torjunnat) antavat itseluottamusta. Me teimme maaleja, ja se oli tärkeää, koska paine siirtyi vastustajalle ja sen jälkeen on helpompi pelata, Husso kertasi.

Husso, 26, pelasi juniorisarjat HIFK:ssa, jonka paidassa hän nousi myös kotimaiseen SM-liigaan. Bluesissa hän on tällä kaudella päässyt aloittamaan 15 NHL-ottelua koluttuaan kaksi edellistä kautta AHL-liigaa San Antonio riveissä.

– Tämä on mennyt ok. On ollut hyviä asioita ja muutama huono peli, muutama helppo maali. Kauden jälkipuolisko on mennyt paremmin, ja oloni on ollut mukavampi, Husso kertasi.

Blues sijoittuu runkosarjan päättyessä neljänneksi ja Wild kolmanneksi länsilohkossa.

– Tavoitteemme on voittaa. Meillä on hyvä ryhmä. Enää yksi runkosarjapeli, sitten alkavat pudotuspelit ja mitä tahansa voi tapahtua, Husso sanoi.