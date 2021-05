Mikko Rantanen rohmusi tehoja, Colorado lähellä runkosarjavoittoa – Ville Hussolle nollapeli, Jesse Ylöselle NHL-debyytti

Ville Husso pelasi NHL-uransa ensimmäisen nollapelin.

NHL:n runkosarjavoittajan Presidents Trophysta kalkkiviivoille asti kamppailevat Läntisen divisioonan kärkijoukkueet Colorado ja Vegas tekivät vastustajistaan selvää jälkeä tennislukemin.

Vegas pöllytti runkosarjan päätösottelussaan San Josea 6–0. Colorado puolestaan kaatoi Los Angelesin samoin lukemin.

Joonas Donskoi teki ottelun voittomaaliksi jääneen osuman ylivoimalla avauserässä. Mikko Rantanen keräsi ottelussa tehot 0+3.

Kun runkosarjaa on jäljellä vielä yksi ottelu, kauden tehokkain suomalainen on kahminut 51 peliin tehot 30+34=64. Niillä Rantanen on pistepörssissä kahdeksantena.

Colorado pelaa viimeisen ottelunsa perjantaiaamuna niin ikään kotikaukalossaan Los Angelesia vastaan.

Jos Colorado voittaa ottelun, se voittaa myös NHL:n runkosarjan. Muuten Presidents Trophy menee Vegasille.

Huomisen ottelun voitolla Colorado saisi pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle vastaansa St. Louisin, tappiolla Minnesotan.

Vegas pokkasi jo yhden palkinnon, sillä päätösottelun nollapelin ansiosta se oli vähiten runkosarjassa maaleja päästänyt joukkue (2,18 / ottelu).

Näin ottelun sen maalivahdit Robin Lehner ja Marc-Andre Fleury saavat nimensä William M. Jennings Trophyn kylkeen.

St. Louisin maalivahti Ville Husso puolestaan torjui torstaiaamuna NHL-uransa ensimmäisen nollapelin, kun Blues kaatoi Minnesotan kotonaan 4–0.

Ottelun parhaaksi pelaajaksi valittu Husso torjui 31 kertaa. Mukaan mahtui myös huippupelastuksia, kuten alla olevan videon tuplatorjunta avauserässä.

NHL-kauden ennätyksellinen suomalaispelaajien määrä kipusi jo 60:een, kun Jesse Ylönen debytoi Montrealin paidassa runkosarjan viimeisessä ottelussa, jossa Montreal kärsi 3–4-jatkoaikatappion Edmontonille.

Ylönen sai debyytissään jääaikaa reilut 11 minuuttia muttei kerännyt tehopisteitä.

Ylönen, 21, on tehnyt tällä kaudella hyvää jälkeä AHL:ssä. 26 ottelussa on tullut tehot 9+8=17.

Ylönen on toisen polven NHL-pelaaja, sillä hänen isänsä Juha pelasi vuosituhannen taitteen tienoilla yli 300 NHL-ottelua Phoenixissa, Tampa Bayssa ja Ottawassa.

NHL:n runkosarjaa on jäljellä vielä muutama rästiottelu. Itäisen divisioonan Washington ja Boston aloittavat pudotuspelit lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, kun taas Kanadassa pudotuspelit alkavat vasta ensi viikolla.

Pudotuspeliparit

Itäinen

(1.) Pittsburgh–NY Islanders (4.)

(2.) Washington–Boston (3.)

Keskinen

(1.) Carolina–Nashville (4.)

(2.) Florida–Tampa Bay (3.)

Pohjoinen

(1.) Toronto–Montreal (4.)

(2.) Edmonton–Winnipeg (3.)

Läntinen

Colorado/Vegas–St. Louis (4.)

Colorado/Vegas–Minnesota (3.)

Pudotuspelien kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan divisioonan sisällä. Jokaisen divisioonan voittaja etenee NHL:n välierävaiheeseen, jossa otteluparit määräytyvät runkosarjapisteiden perusteella.