Santeri Hatakka, 20, teki NHL-sopimuksen

Santeri Hatakka teki sopimuksen San Jose Sharksin kanssa.

Jääkiekkoliigan Ilves ilmoitti keskiviikkoiltana, että kahdella viime kaudella seurassa pelannut puolustaja Santeri Hatakka, 20, on tehnyt sopimuksen NHL-seura San Jose Sharksin kanssa. Sopimus on kolmivuotinen ja kaksisuuntainen.

Sharks varasi Hatakan vuoden 2019 NHL-draftin kuudennella kierroksella, varausnumerolla 184.

– NHL-sopimuksen myötä on totta kai uskomaton fiilis siitä, että on pystynyt saavuttamaan jotakin tällaista, josta on aiemmin vain haaveillut, Hatakka iloitsi Ilveksen sivustolla.

Hatakka kirjasi päättyneellä kaudella 44 runkosarjaottelussa tehopisteet 1+6=7. Hän oli vuodenvaihteessa mukana Suomen joukkueessa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, josta Suomi sai MM-pronssia. Hatakka kokosi turnauksen seitsemässä ottelussaan tehot 1+1.