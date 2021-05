Mikko Rantanen lähti salibandyn liigaseuran tukijaksi – joukkueessa pelaa kaksi NHL-tähden siskoa

Mikko Rantanen on TPS:n kasvatti.

TPS-kasvatti Mikko Rantanen on pelannut upean kauden NHL:n runkosarjassa.­

Turun Palloseuran naisten salibandyjoukkue julkaisi keskiviikkona joukkueensa ensi kauden F-liigaan.

Pääsarjajoukkue sai nimekkään vahvistuksen myös taustoilleen. TPS nimittäin tiedotti, että Colorado Avalanchen NHL-joukkuetta tähdittävä Mikko Rantanen on lähtenyt tukemaan ”naisten huippu-urheilua vahvalla TPS-sydämellä”.

TPS:n kiekkokasvatti ehti juniorina pelaamaan Palloseurassa myös salibandya.

TPS:n naisten salibandyjoukkueessa pelaavat Mikon isosisko Laura Rantanen ja pikkusisko Noora Rantanen.

– Sydämeni on edelleen vahvasti mustavalkoinen ja olen saanut TPS:ltä hyvät eväät uralleni. Nyt minulla on sauma antaa takaisin ja haluan ilomielin sekä ylpeänä kantaa oman korteni kekoon etenkin naisten huippu-urheilun tukemiseksi. Varsinkin koronan jälkeen urheilu ja seurat tarvitsevat meidän kaikkien tukea, jotta pystymme yhdessä antamaan mahdollisuuksia unelmoida ja harrastaa, Rantanen lausuu TPS:n tiedotteessa.

Mikko Rantanen, 24, pelaa Coloradossa jo kuudetta kauttaan.

Tällä runkosarjakaudella Rantanen on paukuttanut 50 ottelussa tehopisteet 30+31=61. Hän on NHL:n maalipörssissä komeasti neljäntenä. Avalanchella on vielä kaksi runkosarjan ottelua pelaamatta.

Colorado Avalanche kuuluu mestaruussuosikkeihin pian käynnistyvissä NHL:n pudotuspeleissä.

Turun Palloseuran naisten salibandyjoukkue eteni päättyneellä kaudella pudotuspeleihin, mutta hävisi puolivälierissä finaaleihin lopulta edenneelle SB-Prolle.