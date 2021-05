New York Rangersin armoton tuuletus jatkuu – nyt potkittiin päävalmentaja apulaisineen

David Quinn on saanut potkut Rangersista.

Manhattanilla myrskyää. Tai ainakin Madison Square Gardenissa.

Keskiviikkona New York Post uutisoi, että New York Rangers on antanut potkut päävalmentajalleen David Quinnille.

Samoin kuin apuvalmentajille Jacques Martinille, David Oliverille ja Greg Brownille.

Quinn, 54, ehti valmentaa Rangersia kolmen kauden ajan.

Tuuletus alkoi jo viime viikolla, kun Rangers potki kolme ottelua ennen kauden loppua seurapresidentti John Davidsonin ja GM Jeff Gortonin.

Heidän paikkaajakseen nimettiin entinen apulais-GM Chris Drury, joka aloitti ensi töikseen ”oman” päävalmentajan kartoituksen.

NY Postin mukaan Drury hakee luultavimmin Rangersin peräsimeen kokenutta käskijää, joka kykenee nostamaan huippulupaavan joukkueen seuraavalle tasolle.

Lehden mukaan kandidaatteja tehtävään ovat ainakin vapaina olevat Gerard Gallant, Rick Tocchet, Bob Hartley, John Tortorella, Mike Babcock ja Patrick Roy.

Vasta muutama päivä sitten Columbuksen jättänyt Tortorella on valmentanut Rangersissa kahdesti urallaan. Ensin kaudella 1999–2000 ja sitten vuosina 2008–2013.

Suomalaispelaajista Rangersia edustivat päättyneellä kaudella Kaapo Kakko ja Tarmo Reunanen. Lauri Pajuniemi solmi hiljattain tulokassopimuksen Rangesin kanssa.