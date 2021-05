Kommentti: Tässä ovat NHL-kauden parhaat – Aleksander Barkovin pysti päivänselvä, Juuse Saros jokeriyllättäjä

Parhaan puolustajan ja maalivahdin valinnat ovat tällä kaudella kimurantteja, kirjoittaa Ville Touru.

NHL:n runkosarja on päättymässä, ja kuusi kahdeksasta pudotusparista on ehditty lyödä jo lukkoon.

On aika valita runkosarjan parhaat.

Hart Trophy (arvokkain pelaaja)

Connor McDavid, Edmonton

Päivänselvä valinta. Vaikka Hart-keskustelussa tuijotetaan joskus liiaksikin pistepörssiä, tänä vuonna pistetaulukko kertoo kaiken oleellisen.

Edmontonin supertähden kausi on hurjin vuosikymmeniin. Vastaavaa pistetahtia saa hakea 25 vuoden takaa. McDavidin kohdalla puhutaan nykyajan Gretzky- ja Lemieux -tason kaudesta.

McDavid ei myöskään takonut tehojaan kellarikerroksen rupusakissa, vaan johdatti Oilersin kotiedulla pudotuspeleihin.

Kun Edmontonilla on jäljellä vielä kaksi ottelua, McDavidilla on kasassa poskettomat 102 tehopistettä – 54 pelissä.

McDavid on tehnyt tai syöttänyt 57,3 prosenttia Edmontonin kauden maaleista. Tässä tilastossa kaikkien aikojen ennätys on Mario Lemieux’n tasan sama 57,3% Pittsburghin kaudella 1988–89.

Voidaan kai puhua jokseenkin arvokkaasta pelaajasta joukkueelleen.

Haastajat: Sidney Crosby, Auston Matthews, Aleksander Barkov.

McDavid on ylivertainen pelaaja NHL:ssä.­

Norris Trophy (paras puolustaja)

Cale Makar, Colorado

Kilpailu kauden parhaan puolustajan tittelistä on tänä vuonna poikkeuksellisen tiukka, eikä selvää voittajaa ole. Etunenässä Rangersin sensaatio Adam Fox ja Tampan Victor Hedman ovat molemmat hyviä kandidaatteja.

Vaakakuppi kääntyy kuitenkin Makarin puoleen – vaikka hän on ollut kauden aikana sivussa 12 ottelusta.

Makar on henkilökohtaisilta taidoiltaan, etenkin luisteluominaisuuksiltaan, sensaatiomainen virtuoosi, joka pystyy kääntämään pelin virtauksen joukkueelleen.

Corsi-lukemaltaan (61,03) Makar on kauden paras puolustaja. Kun 22-vuotias kanadalainen on ollut jäällä, maaliodottama (xGF%) on ollut Coloradolle kallellaan 61-prosenttisesti. Sekin on liigan eliittiä.

Hyökkäyssuuntaan Makar on todennäköisesti koko sarjan taidokkain puolustaja. Pelkkä yksipuolinen riskipuolustaja hän ei suinkaan ole, vaan loisteliaan luistelunsa ja pelinlukutaitonsa ansiosta hän osaa myös puolustaa.

Kun Coloradolla on jäljellä vielä kaksi ottelua, Makarin 42 ottelun pistesaldo on 8+35=43. Pistekeskiarvo on puolustajista omaa luokkaansa. Makar on ainoa yli piste per peli -tahdissa pelannut puolustaja.

Haastajat: Victor Hedman, Adam Fox, Dougie Hamilton.

Vaikea uskoa, että viime kauden Calder-voittaja Makar pelaa vasta toista NHL-kauttaan.­

Vezina Trophy (paras maalivahti)

Juuse Saros, Nashville

Kuten Norris-kisa, myös mittelö kauden parhaasta maalivahdista on hyvin tasaväkinen.

Saroksen Vezinalla ei ole suuremmin NHL-mediassa spekuloitu, eikä hän sitä todennäköisimmin heinäkuussa pokkaa, mutta suomalaisvahdin valinta ylitse muiden on perusteltua.

Nashvillen kausi näytti vielä maaliskuussa tuhoon tuomitulta, ja pudotuspelisaumat olivat olemattomat. Loppukauden maagisessa vireessä pelannut Saros oli suurin tekijä, miksi Predators lopulta venyi pudotuspeleihin.

Vähintään 30 ottelua torjuneista maalivahdeista Saroksen torjuntaprosentti 92,7 oli toiseksi paras. Edellä vain sarjan tiiviimmän puolustuksen takana pelaava Islandersin Semjon Varlamov (92,9).

Myös päästettyjen maalien keskiarvossa 2,28 Saros oli kärkipäätä.

GSAA-tilasto (Goals Saved Above Average) kertoo, kuinka monta maalia veskari on ”pelastanut” yli odotusarvon. Semjon Varlamov (21,8), Andrei Vasilevski (20,6) ja Saros (20,5) ovat tilastossa aivan omaa luokkaansa.

GPS-tilastossa (Goalie Point Shares), joka arvioi kuinka monta pistettä maalivahti on torjunut joukkueelleen omalla panoksellaan, Saroksen lukema 8,3 on toiseksi paras heti kuusi ottelua enemmän pelanneen Vasilevskin (9,3) jälkeen.

Kun Sarosta verrataan muihin riittävästi pelanneisiin maalivahtitilastojen kärkinimiin Varlamoviin, Tampan Vasilevskiin, Vegasin Marc-Andre Fleuryyn tai Coloradon Phillip Grubaueriin, suomalaisen merkitys muita heikomman ryhmän takana on ollut joukkueelleen suurin.

Haastajat: Andrei Vasilevski, Marc-Andre Fleury, Semjon Varlamov.

Saros oli kauden jälkimmäisellä puoliskolla selvästi paras maalivahti.­

Calder Trophy (vuoden tulokas)

Kirill Kaprizov, Minnesota

Läpi historiansa tasaisen harmaana tunnettu Minnesota Wild on vihdoin saanut supertähden. KHL-dominoinnin päätteeksi NHL:ään siirtyneen Kaprizovin, 24, odotettiin olevan heti tekijämies taalajäillä, mutta hän on jopa ylittänyt kovat odotukset.

54 ottelua, 27+24=51. Jäljellä vielä kaksi ottelua.

Kaprizov rynnii heti tulokaskaudellaan maalipörssin kärkikymmenikköön ja joukkueensa ylivoimaiseksi pistekuninkaaksi.

Kaprizov on suurin tekijä, miksi Minnesota porskutti kalkkiviivoille asti jopa Läntisen divisioonan voittotaistossa ylivertaisten suosikkien Vegasin ja Coloradon vanavedessä.

Kaprizovin kaudessa on paljon yhtäläisyyksiä maanmiehensä Artemi Panarinin tulokassesonkiin.

Molemmat saapuivat NHL:ään 23-vuotiaina, Panarin teki tulokaskaudellaan 0,96 piste per peli, Kaprizov toistaiseksi 0,94.

Maaleja Kaprizov on paukutellut huomattavasti kovempaan tahtiin – eikä hänen rinnallaan ole ollut Patrick Kanen tasoista pelimiestä.

Dallasin Jason Robertson nousi loppukaudesta haastamaan tosissaan Kaprizovia, mutta päätös oli kuitenkin lopulta helppo.

Haastajat: Jason Robertson, Alex Nedeljkovic, Kevin Lankinen.

Kaprizov rynni NHL:n tähtiluokkaan jäädäkseen.­

Selke Trophy (paras puolustava hyökkääjä)

Aleksander Barkov

Selke on selkeästi Barkovin. Hän seuraa Jere Lehtisen jalanjälkiä ja pokkaa arvostetun pystin historian toisena suomalaisena.

Barkovin kausi on ollut mahtava. Tasoaan entisestään nostanut Floridan kapteeni on kehittynyt kokonaisvaltaisesti niin hyväksi pelaajaksi, ettei Suomella ole koskaan ollut vastaavaa.

Sekä maali- että pistepörssissä Barkov pyörii kärkikymmenikön tienoilla, mutta tilastojakin oleellisempaa on taso, jolla hän operoi ympäri kaukaloa. Barkov on puolustuspelaamisessa vähintään yhtä erinomainen – eikä hän koskaan hyökkää puolustamisen kustannuksella.

Kaikissa edistyneissä tilastoissa Barkov oli kauden parhaita pelaajia – ellei jopa paras. Barkovin rinnalla pelasivat kauden aikana lähinnä Carter Verhaeghe ja Anthony Duclair. Kenenköhän ansiota lienee, että ketju oli yksi NHL:n parhaista?

Haastajat: Patrice Bergeron, Mark Stone, Joe Pavelski.