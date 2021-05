Jarmo Kekäläisellä selvä näkemys Patrik Laineen suurimmasta ongelmasta – ”Kielii mielestäni siitä”

Kekäläisen mielestä itseluottamuksen puute suurin ongelma Laineen vaikealla kaudella.

Columbus Blue Jacketsin synkkä kausi päättyi viikonloppuna divisioonan jumbosijalle.

Koko joukkueen tavoin synkkä oli myös tammikuussa Blue Jacketsin ykköspyssyksi hankitun Patrik Laineen sesonki.

Laineen peli ei lähtenyt rullaamaan toivotulla tavalla missään vaiheessa.

GM Jarmo Kekäläinen kertoi maanantaina kauden päättävässä mediatilaisuudessaan näkemyksiään muun muassa Laineen kaudesta.

– En usko, että hänen taitonsa ovat kadonneet minnekään. Hän on 23-vuotias, mikä on helppo unohtaa, koska hän on ollut liigassa niin kauan, Kekäläinen sanoi.

– Olen melko varma, että kukaan ei ole niin pettynyt Laineen kauteen kuin Laine itse.

Kekäläisellä oli selvä mielipide, mistä Laineella eniten kiikasti.

– Suurin ongelma hänen pelaamisessaan oli itseluottamus. Sen näki. Kaveri, jolla on taitoa vaikka kuinka paljon hukkasi kiekkoja, vaikkei ketään ollut lähelläkään. Se kielii mielestäni siitä, että itseluottamus on hukassa.

– Sen eteen täytyy tehdä työtä. Työtä kesällä jään ulkopuolella, palata huippukunnossa tänne ja palauttaa itseluottamus sille tasolle, jolla se on totuttu näkemään. Tulosta syntyy varmasti, Kekäläinen sanoi.

Laineen sopimus päättyi, mutta rajoitettuna vapaana agenttina hänen oikeutensa säilyvät edelleen Columbuksella.

Kekäläisen mukaan on ”itsestäänselvää”, että Laine on Columbuksen kulmakiviä myös tulevaisuudessa.

Patrik Laineen ensimmäinen kausi Columbuksessa oli tahmea.­

Kekäläinen korosti mediatilaisuudessaan, ettei tätä kaikin tavoin poikkeuksellista kautta aleta ”ylianalysoida” Columbuksessa, vaan tulevaa kautta ja paluuta ”omalle tasolle” aletaan nyt rakentaa.

Vaikka neljän pudotuspelikauden putki katkesi, suomalaispomo ei pitänyt kautta romahduksena aiempaan nähden.

– Miten meillä meni siirtorajan jälkeen, se oli ilman muuta selvää. Puolet joukkueesta lähti treidillä tai loukkaantumisilla. Kun pelataan kahdeksan joukkueen divisioonassa, jossa kuudella oli mahdollisuus päästä pudotuspeleihin, jälki oli rumaa. Se oli ihan selvä asia, ja tiesimme sen.

– Tämä on ollut kaikkineen aika vaikea vuosi. Ei pelkästään jäällä vaan myös sen ulkopuolella. Koko protokolla ja kaikki siihen liittyvä, Kekäläinen sanoi.

Kekäläisellä on edessään isojen päätösten kesä. Hänellä on käytössään muun muassa kolme ykköskierroksen varausvuoroa, joilla voi varata huippulupauksia mutta myös hieroa kauppoja – esimerkiksi kaivatusta ykkössentteristä.

Merkittävin päätös lienee kuitenkin uuden päävalmentajan palkkaus, koska kuusi kautta Blue Jacketsia valmentanut John Tortorella ei jatka pestissään.

Kekäläisen mukaan uuden päävalmentajan hakuprosessi on käynnistetty, mutta kiirettä uuden luotsin nimeämiselle ei ole.

Kekäläisen mukaan uuden valmentajan suhteen tärkeimpiä kriteerejä ovat johtajuus ja vahvat arvot. Kokemus on hänen mukaansa hyväksi, muttei välttämättömyys.