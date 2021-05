John Tortorella näki Markus Nutivaaran housut – nuorelle suomalaiselle ei jäänyt vaihtoehtoja

Housuepisodilla NHL-uransa aloittanut Markus Nutivaara on puhjennut kaikessa hiljaisuudessa kukkaan Floridassa juuri ennen pudotuspelien alkua.

–Alakaa olla oululaiselle jo meleko kuuma, Markus Nutivaara huokaa puhelimeen kotikulmiltaan Fort Lauderdalesta, jossa lämpömittari huitelee 30 asteessa.

Kuuma on Floridan kiekkokevätkin. Pian alkamassa on historian ensimmäinen NHL:n pudotuspelisarja osavaltion joukkueiden, Florida Panthersin ja Tampa Bay Lightningin välillä.

Nutivaara, 26, on kaikessa hiljaisuudessa pelaamassa hienoa kevättä Panthersin takalinjoilla.

Oululaispuolustaja pelaa NHL:ssä jo viidettä kauttaan, mutta hän on yhä suomalaisittain varsin tuntematon suuruus, joka ei paistattele kovin usein otsikoissa.

Ensimmäiset neljä kauttaan Nutivaara pelasi Columbuksessa ennen kuin Panthersin nykyinen GM Bill Zito toi hänet täksi kaudeksi mukanaan Floridaan.

Nutivaara muistaa yhä tarkkaan NHL-uransa ensi metrit. Heti ensimmäisellä pelireissulla hän nimittäin sai maistiaisen Columbuksen silloisen päävalmentajan John Tortorellan tulisieluisuudesta.

Suomalaistulokas oli pakkaillut matkalaukkua kotonaan. Mukaan tuli myös revityt farkut.

– Ajattelin, että nehän ovat muotia nykyään, Nutivaara kertaa.

John Tortorella.­

Tortorella ei kuitenkaan ratsastanut muotivirtauksen aallonharjalla.

– Tortorella näki minut hotellin aulassa revityt farkut jalassa. Hän katsoi vähän aikaa, puristeli päätään ja käveli pois.

– Yhtäkkiä kapteeni (Nick) Foligno soittaa, että Tortsi oli soittanut hänelle melko vihaisena. Nyt pitää lähteä farkkukaupoille, tuollainen ei passaa.

Tortorella oli uhannut, että koko Blue Jacketsin joukkue joutuu jatkossa käyttämään pelireissuilla vain pukua, jos nuoren suomalaispuolustajan housut eivät katoa lopullisesti hänen silmistään.

Kapteenin vinkistä Nutivaara paineli juoksujalkaa housukaupoille, eikä revittyjä farkkuja sen koommin hänen yllään nähty.

– Kun Tortsi näki minut seuraavan kerran kopissa, hän antoi aika tiukan palautteen, että eikö minulle makseta täällä tarpeeksi, että saisi ehjät housut jalkaan, Nutivaara muistelee nauraen.

Nutivaara kuvattuna Oulussa kesällä 2018 – ehjät farkut jalassaan.­

Alkukankeuksista huolimatta Nutivaara vietti Columbuksessa lopulta neljä vuotta.

Niistä viimeisellä kehitys kuitenkin tyssäsi, ja katsomokomennuksetkin tulivat tutuiksi.

Rohkeasta kiekollisesta pelistään tunnettu suomalaispuolustaja ei päässyt Blue Jacketsin puolustavassa ja simppelissä pelityylissä parhaalla mahdollisella tavalla esiin.

– Loppujen lopuksi olen tyytyväinen, että sain olla Tortorellan koulussa. Se oli kova koulu, mutta vahvisti.

– Columbuksessa opin ainakin puolustamaan, mikä oli hyvä. Se pelityyli ei kuitenkaan oikein sopinut minulle. Oli vähän vaikeaa.

Siirto Floridaan osui Nutivaaran kannalta juuri oikeaan aikaan.

– Täällä on nyt melkoisen tykki hyökkääjistö. Pystymme pelaamaan rohkeasti.

– Koutsit antavat vapauksia. Saa nousta ja tehdä peliä. Saa myös tehdä virheitä, mutta niitä ei saa pelätä. Tämä on minulle hieman ystävällisempi pelityyli. Meni tosin hetki opetella tähän takaisin.

Nutivaara pelaa mieluusti rohkeasti.­

Vielä kauden ensimmäinen puolisko Floridassa oli Nutivaaralle vaikea. Hän sairastui koronaan heti harjoitusleirin ensimmäisenä päivänä. Huippukunto ei tahtonut löytyä sen jälkeen pitkään aikaan.

Hieman vajaakuntoisena pelannut Nutivaara ei saanut peliään rullaamaan toivotulla tavalla. Peliaika jäi usein vain reiluun kymmeneen minuuttiin, eikä paikkaa kokoonpanostakaan meinannut oikein löytyä.

Vasta huhtikuussa Nutivaara sai kunnolla juonen päästä kiinni. Viime ajat hän on kuulunut Panthersin vakiokalustoon. Jääaikaa on tullut monena iltana yli 20 minuuttia.

– Isoin juttu oli varmasti, että sain pään sisällä lukon auki ja pääsin rennosti pelaamaan. Aloin luottaa itseeni, Nutivaara pohtii.

– Sitten se lähti rullaamaan. Tiedän, että vielä jokunen vaihde löytyy.

13 viime pelin aikana Nutivaara on tehnyt tehot 0+7, tämän ajan tehotilastokin on komea +9. Nutivaaran ja siirtorajalla hankitun Brandon Montourin muodostama pakkipari on toiminut loistavasti.

– Nutivaara näyttää kuin eri mieheltä alkukauteen verrattuna. Hänellä on kyvyt pelata molempiin suuntiin. Hän ja Monty ovat olleet todella hyvä pakkipari, joka lukee erinomaisesti toisiaan, Floridan päävalmentaja Joel Quenneville suitsutti edellisottelun jälkeen.

Vire on löytynyt kreivin aikaan. Floridalla on jäljellä enää yksi runkosarjaottelu ennen pudotuspelien alkua.

Se on ohjelmassa tiistain vastaisena yönä Tampa Bayta vastaan. Siinä joukkueet ratkovat kotiedun tulevaan pudotuspelisarjaan.

Hallitsevana mestarina Tampa Bay lähtee joka tapauksessa ennakkosuosikkina sarjaan, mutta ei läpi kauden vakuuttavasti esiintynyt Florida aseeton ole.

Toistaiseksi kauden voitot ovat Floridan eduksi 4–3.

– Jotenkin meillä on kulkenut hyvin Tampaa vastaan ja olemme saaneet uuden vaihteen koko joukkueena päälle. Tampaa vastaan sarjapelitkin ovat tuntuneet pudotuspeleiltä. Joku sellainen tunnelataus siinä on, Nutivaara sanoo.

Osavaltion sisäisestä taistosta on takuulla luvassa tunnerikas. Jo edelliskohtaamisessa lauantaina haettiin asetelmia pudotuspeleihin. Ottelussa jaettiin peräti 154 jäähyminuuttia. Pelikieltoja ja sakkoja puitiin jälkikäteenkin.

– Varmasti tunteikkaita pelejä on tulossa. Mutta myös taitopeliä. Nopeaa peliä, jota on varmasti hauska myös katsoa, Nutivaara ennakoi.

Nutivaara kävi kovistelemassa Tampan Anthony Cirellia lauantain tulikuumassa ottelussa.­

Florida on voittanut edellisen kerran pudotuspelisarjan vuonna 1996. Tällä kaudella joukkueen meno on kuitenkin ollut vakuuttavampaa kuin miesmuistiin.

Nutivaara kokee, että hyvin alkanut kausi sai aikaan positiivisen kierteen ja rajusti uudistunut joukkue hitsaantui heti hyvin yhteen.

Hän korostaa myös kapteeni Aleksander Barkovin vaikutusta.

– Barkov näyttää esimerkkiä joka puolella. On ollut aika mahtava päästä näkemään läheltä, miten hän tekee hommia. En ole koskaan nähnyt samanlaista.

– Miten hyvin hän tekee kaikki pikkuasiat, keskittyy, laittaa aikaa ja panostusta. Se vaikuttaa jokaiseen pelaajaan tässä joukkueessa, Nutivaara sanoo.