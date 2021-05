Arizona Coyotes vaihtaa valmentajaa NHL:ssä

Rick Tocchet ei jatka Arizonassa.

NHL-jääkiekkoliigan Läntisessä divisioonassa viidenneksi jäänyt ja pudotuspeleistä karsiutunut Arizona Coyotes ilmoitti sunnuntaina, että päävalmentaja Rick Tocchet ei jatka seurassa.

Tocchet valmensi Coyotesia neljän kauden ajan. Pudotuspeleihin joukkue eteni hänen komennossaan viime kaudella, mutta tällä kaudella jatkopaikka jäi kolmen pisteen päähän.

– Olemme yhtä mieltä siitä, että valmentajavaihdos on seuralle eduksi. Tämä päätös on vaikea, mutta uskomme, että nyt on oikea hetki ottaa uutta suuntaa uuden johdon alaisuudessa, seuran GM Bill Armstrong totesi.

Arizonassa pelasi tällä kaudella suomalaismaalivahti Antti Raanta. Hän torjui 12 ottelussa torjuntaprosentilla 90,5.