Kohusikailijan tappeluun haastanut NHL-pelaaja otti oikeuden omiin käsiinsä – antoi sen jälkeen napakan kommentin

New York Rangersissa koettiin, että oikeus piti ottaa omiin käsiin, koska kurinpitäjä jätti asian hoitamatta.

New York Rangersin ja Washington Capitalsin välinen ottelu alkoi tappeluilla keskiympyrässä.­

New Yorkin Madison Square Gardenissa piti pelata torstain vastaisena yönä Suomen aikaa jääkiekkoa, mutta maailmankuulusta areenasta tulikin vapaaottelunäyttämö.

New York Rangersin pelaajat kävivät heti Washington Capitalsia vastaan pelatun ottelun alussa kostotoimiin, koska Capitalsin Tom Wilson oli kaksi vuorokautta aiemmin riepotellut väkivaltaisesti Rangersin Pavel Butshnevitshia ja Artemi Panarinia.

Jännitettä lisäsi se, että NHL:n kurinpitäjä George Parros oli päästänyt Wilsonin 5 000 dollarin sakolla, vaikka tälle oli vaadittu pitkää pelikieltoa. Parrosin ratkaisua hämmästeltiin laajalti.

Heti aloituksessa kaikki jäällä olleet joukkueiden nelosketjujen hyökkääjät aloittivat tappelun. Kun pelikello oli käynyt 50 sekuntia, Rangersin puolustaja Brendan Smith haastoi pääpukarin eli Wilsonin tappeluun.

Smith antoi ymmärtää New York Timesin haastattelussa, että hänen oli tehtävä se, minkä Parros jätti tekemättä.

– Ei minulla ollut kanaa kynittävänä kenenkään muun heidän pelaajansa kanssa. Tämä koko asia olisi pitänyt hoitaa jo ennen ottelua, mutta sitä ei hoidettu. Tunsin, että asian hoitaminen jäi minun vastuulleni, joten hoidin sen, Smith sanoi NY Timesille.

– Yritimme vain puolustaa omaa joukkuekaveriamme. Tämä oli meiltä mielestäni erittäin hyvä vastaus, Smith kommentoi muun muassa Sportsnetin julkaisemassa uutistoimisto AP:n jutussa.

Rangersin Brendan Smith haastoi myöhemmin ottelussa Capitals-kolossi Zdeno Charan, mutta vain verbaalisesti.­

Kaikkiaan ottelussa nähtiin kuusi tappelua, kaikki viiden ensimmäisen peliminuutin aikana. Rangersin varakapteenin Ryan Stromen mukaan joukkue koki, että sen piti ottaa oikeutta omiin käsiinsä.

– Tämä oli meiltä erinomainen vastaus ja kertoi paljon joukkueemme luonteesta. Tiesimme, että vastassa on iso ja vahva joukko. Hatut päästä heille, jotka vastasivat haasteeseen. Tämä on osa peliä, ja ratkaisimme tilanteen hyvin, Strome mietti The Athleticin haastattelussa.

Myös Rangersin päävalmentaja David Quinn oli mielissään pelaajiensa vastauksesta Wilsonin sikailuihin.

– Urheilussa ei ole parempaa tunnetta kuin tehdä epäitsekkäitä asioita joukkueen ja joukkuetoverien puolesta. Se tunne täytti pukuhuoneen. Yhtä paljon kuin on kyse taisteluiden voitoista ja tappioista, kyse on uhrausten tekemisestä, joukkueena toimimisesta ja yhteenkuuluvuuden tunteen rakentamisesta. Mielestäni otimme joukkueena tänään askeleen eteenpäin, Quinn runoili Sportsnetin mukaan.