Lähteekö Patrik Laine MM-kisoihin? Näin hän kommentoi tulikuumaa kysymystä

Patrik Laine sanoo olevansa ”aina kiinnostunut” edustamaan kotimaataan.

Patrik Laine on pelannut Leijonissa viimeksi maailmancupissa syksyllä 2016.­

NHL:n tynkäkauden runkosarjaa on jäljellä muutama kierros. Columbus Blue Jacketsin ja joukkueen suomalaishyökkääjän Patrik Laineen osalta kausi päättyy sunnuntaina.

Laine ehtisi hyvin mukaan Latviassa pelattaviin MM-kisoihin, jotka alkavat vasta reilun kahden viikon kuluttua, 21. toukokuuta.

Bally Sports Columbus -kanavan toimittaja kysyi Laineelta tämän mahdollisesta osallistumisesta MM-kisoihin ennen viime yönä Suomen aikaa pelattua Nashville-ottelua.

Onko sinua lähestytty, tai oletko kiinnostunut pelaamaan MM-kisoissa? toimittaja kysyi.

– Eeeh, ehkä on parempi etten vastaa tuohon, Laine vastasi ja hymyili vienosti perään.

Koko haastattelu on katsottavissa alta.

Laineen epäröinnille on muitakin syitä kuin alavireinen kausi. Laineen sopimus Blue Jacketsin kanssa päättyy tämän kauden jälkeen. Sopimuksettomassa tilanteessa olevat pelaajat eivät yleensä halua osallistua MM-kisoihin esimerkiksi loukkaantumisriskin vuoksi.

Seuraavasta kysymyksestä ja vastauksesta pystyi päättelemään, että Leijona-paita kiinnostaisi Lainetta ehkä tänä keväänäkin, jos sopimustilanne sen sallisi. Toimittaja kysyi Laineelta tämän ajatuksia ensi helmikuussa käytäviksi suunnitelluista Pekingin talviolympialaisista.

– No, kun miettii tämän kauden esityksiäni, minun on ensin ansaittava paikkani joukkueessa, Laine letkautti.

– Mutta olen aina kiinnostunut edustamaan maatani. Se on minulle suuri kunnia. En ole pelannut olympialaisissa, ja se on ehdottomasti tavoitteeni. Mutta on paljon asioita, jotka vaikuttavat toisiinsa, Laine viittasi vielä epäsuorasti myös MM-kisakysymykseen.