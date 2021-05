Mediat: Kohutiedotteen julkaissut NHL-seura antoi yllätyspotkut GM:lle ja puheenjohtajalle

Mediatietojen mukaan New York Rangers on antanut potkut puheenjohtajalleen John Davidsonille ja GM Jeff Gortonille.

Potkuista kertoi muun muassa NHL-toimittaja Elliotte Friedman Twitterissä.

Rangers on ollut taajaan otsikoissa tiistaiaamusta lähtien. Tuolloin Washington Capitalsin kohuhyökkääjä Tom Wilson löi ensin jäässä maannutta Pavel Butshnevitshia nyrkillä niskaan ja päätti tämän jälkeen venäläisen tähtipelaajan Artemi Panarinin kauden paiskaamalla kypärättömän hyökkääjän painiheitolla jäähän.

NHL julkaisi kurinpitopäätöksensä Wilsonin suhteen tiistai-iltana. Monien vaatiman pitkän pelikiellon sijaan tälle tuomittiin ainoastaan 5 000 dollarin sakko.

Rangers julkaisi myöhemmin seurana poikkeuksellisen voimakkaan julkilausuman tapaukseen liittyen.

Se ilmoitti olevansa ”äärimmäisen pettynyt” ja vaati NHL:n kurinpitäjän George Parrosin eroa.

Friedman uskoo Davidsonin ja Gortonin yllättävien potkujen liittyvän viime päivien tapahtumiin.

– Kuten monet teistä, oletan tämän liittyvän edellisen 48 tunnin tapahtumiin. En usko, että Davidsonilla ja Gortonilla oli mitään tekemistä eilisillan lausuman kanssa. Se tuli Dolanilta (joukkueen omistaja James Dolan).

– On kuitenkin liikkunut huhuja, että Dolan oli tyytymätön Rangersin kauteen ja halusi muutosta. Vaikuttaa minusta hullulta, koska he ovat tulleet kahdessa vuodessa pitkän matkan... mutta hän on omistaja, Friedman pohti.

TSN:n Frank Seravallin mukaan Davidson ja Gorton tekivät kulisseissa selväksi, että he eivät olleet tiedotteen takana.

– He kertoivat muille johtajille, että he eivät tienneet tiedotteesta kunnes se oli jo julkaistu.