Entinen NHL-tappelija jyrähtää kohupelaaja Tom Wilsonin tapauksesta – näkee hyytäviä uhkakuvia: ”Mielenvikaista”

Tom Wilsonin teot puhuttavat kiekkomaailmaa.

Entinen NHL-kiekkoilija John Scott ei voi ymmärtää Tom Wilsonin NHL:ltä saamaa rangaistusta, 5000 dollarin sakkoa.

Wilson takoi New York Rangersin jäässä maannutta Pavel Butschnevitshia nyrkillä niskaan ja heitti ilman kypärää olleen Artemi Panarininin vaarallisesti jäähän tiistain vastaisen yön NHL-kierroksella.

Scott kertoi olleensa nauhoittamassa sosiaaliseen mediaan videota, jossa kertoo ajatuksistaan Wilsonin tempauksiin liittyen, kun hän sai heti sen nauhoittamisen jälkeen tietää, että Wilson ei saa lainkaan pelikieltoa.

Scott kuvasi uuden videon, jolla hän kertoo ihmetyksestään ja kuvailee Wilsonin tekoja New York Rangersia vastaan pelkurimaisiksi ja hirvittäviksi.

– Tom pelaa jääkiekkoa tavalla josta pidän: hän on fyysinen, taklaa ja menee äärirajalle. Tällä kertaa hän ylitti rajan. Hän sai 5000 dollarin sakon? Mitä ihmettä NHL:ssä oikein tapahtuu tällä hetkellä? Scott ihmetteli.

– George Parros ei pudottanut vain palloa, hän pudotti kaiken.

Parros, entinen kaukaloiden kovanyrkki, on NHL:n nykyinen kurinpitäjä.

– Tomin teoille ei ole mitään tekosyitä. On mielenvikaista, että hän sai vain 5000 dollarin sakon. En tiedä, haluaako George Washingtonin voittavan Cupin vai mitä. En todella tiedä. Tämä vetää sanattomaksi.

203-senttinen ja 118-kiloinen Scott oli omalla NHL-urallaan tappelija. Jätin ura sai upean huipennuksen 2015–16, kun hän pääsi mukaan tähdistöotteluun.

Hän näkee Wilsonin pelikiellotta jäämisessä vaarallisia uhkakuvia.

– Tämä tarkoittaa sitä, että on ok missä vain ”torikokouksessa” mennä tähtipelaajan kimppuun, vetää sucker puncheja, repiä, vääntää tämän nilkkoja ja muuta vastaavaa. Pahin seuraus siitä on 5000 dollarin sakko. En voi nähdä, että kukaan voisi tehdä enempää kuin mitä Tom Wilson teki Panarinille.

Panarin loukkaantui eikä pelaa Rangersin tämän kauden kolmessa jäljellä olevassa ottelussa.